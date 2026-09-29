Belgique / France : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce lundi soir, trois joueurs du PSG étaient titulaires lors du match entre la Belgique et la France en Ligue des nations. Désiré Doué a notamment marqué les esprits lors de la victoire des Bleus (1-0).

Deux victoires en deux matchs pour Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Quelques jours après la victoire en Turquie (1-0), les Bleus affrontaient la Belgique, à Bruxelles, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Pour cette deuxième des quatre rencontres de cette trêve internationale du mois de septembre, le nouveau sélectionneur des Bleus avait décidé de modifier dans les grandes largeurs son onze de départ. Ainsi, si Ousmane Dembélé a débuté sur le banc, Désiré Doué et Maghnes Akliouche avaient une belle carte à jouer lors de cette rencontre face aux Diables Rouges.

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Doué intenable

Et le Golden Boy 2025 a marqué les esprits durant cette rencontre. Le numéro 14 des Rouge & Bleu reçoit la note de 8/10 dans L’Équipe. « Conclu par une frappe sur la barre, son fantastique enchaînement de dribbles méritait mieux (12e), et il a très souvent fait passer des éclairs. Une bonne récupération haute aussi (23e), des idées et de l’énergie avec et sans ballon, avant d’autres séquences spectaculaires (52e, 56e, 62e). » De son côté, le quotidien Le Parisien attribue la note de 7,5/10 à l’attaquant du PSG : « Du grand art, comme on aime ! Très recherché par ses partenaires, le joueur parisien a fait parler sa classe balle au pied, notamment à la 12e minute où, à la sortie d’un double contact, il a armé une frappe qui a été repoussée par la barre. Impliqué sur un centre pour Lepaul (17e), il a fini par obliger Lammens à effectuer une belle parade (56e). Il a aussi fourni les efforts défensifs nécessaires. »

Aligné dans l’entrejeu, Maghnes Akliouche reçoit la note de 5/10 dans les deux journaux : « Disponible pour ses partenaires, il a trouvé Doué à la 12e minute pour un festival. Son coup franc vicieux a également été repoussé par le portier adverse, présent sur le rebond (27e). Il a parfois semblé moins influent, notamment en seconde période où, malgré ses efforts au pressing, ses transmissions ont été moins fréquentes », souligne le quotidien francilien. Du côté des Belges, Mika Godts a été l’élément le plus percutant et reçoit la note de 6/10 dans L’Équipe.

Les notes de la France (L’Équipe) : Maignan 7 – Kalulu 6, Jacquet 8, Lacroix 7, Diouf 5 – Akliouche 5 , Da Cunha 7, Camavinga 6 – Doué 8 , Lepaul 4, Barcola 5

(L’Équipe) : Maignan 7 – Kalulu 6, Jacquet 8, Lacroix 7, Diouf 5 – , Da Cunha 7, Camavinga 6 – , Lepaul 4, Barcola 5 Les notes de la France (Le Parisien) : Maignan 7 – Kalulu 5, Jacquet 6.5, Lacroix 6.5, Diouf 5 – Akliouche 5 , Da Cunha 7, Camavinga 6 – Doué 7.5 , Lepaul 4.5, Barcola 5

(Le Parisien) : Maignan 7 – Kalulu 5, Jacquet 6.5, Lacroix 6.5, Diouf 5 – , Da Cunha 7, Camavinga 6 – , Lepaul 4.5, Barcola 5 Les notes de la Belgique (L’Équipe) : Lammens 7 – Castagne 5, Ngoy 6, Mechele 5, Seys 3 – Tielemans 3, Lavia 6 – Moreira 4, De Bruyne 5, Godts 6 – De Ketelaere 4

✅ +3 points ! Nos Bleus prennent la tête de leur groupe de Ligue des Nations 🙌



Prochains rendez-vous :

2 octobre : 🆚 Italie 🇮🇹

5 octobre : 🆚 Belgique 🇧🇪



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