Belle audience pour le Classico entre le PSG et Marseille

Dimanche soir, le PSG a surclassé Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Ce dernier Classico de la saison a réalisé une belle audience sur Ligue 1 +.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Marseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. Dans un match à sens unique, le club de la capitale s’est largement imposé grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, un but contre son camp de Medina, un de Khvicha Kvaratskhelia et un autre de Lee Kang-in (5-0). Une démonstration qui a réalisé une belle audience.

Deuxième meilleure audience de la saison

Comme le rapporte L’Equipe, ce PSG / OM a réuni 1,1 million de téléspectateurs (5,4 % de parts d’audience). Il s’agit de la deuxième audience la plus puissante de la saison, avec à la clé néanmoins, le plus haut pic d’audience de la saison, réalisé à la fin de la première période avec 1,4 million de personnes, indique le quotidien sportif. Le record d’audience de la saison pour Ligue 1 + est… le premier Classico de la saison le 22 septembre dernier avec 1,2 million de téléspectateurs (5,8 % de part d’audience).



















