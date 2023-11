Bellingham Golden Boy, Zaïre-Emery plébiscité par les fans

Comme chaque année, Tuttosport élit le meilleur joueur de moins de 21 ans du monde. C’est Jude Bellingham qui a reçu le prix. Warren Zaïre-Emery a lui été plébiscité par les fans.

Le Golden Boy est souvent appelé le Ballon d’Or des jeunes joueurs. Comme chaque année, Tuttosport, qui est à l’origine de cette distinction, dévoile une liste des 100 meilleurs jeunes joueurs du monde. Cette saison, deux joueurs du PSG figuraient dans la liste, Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig. El Chadaille Bitshiabu, qui a quitté les Rouge & Bleu pour Leipzig l’été dernier, figurait aussi dans la liste des 100. Chaque mois, la publication italienne retirait 20 noms. Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons faisaient partie des 25 finalistes. Ce vendredi, le lauréat du Golden Boy 2023 a été dévoilé. Et il s’agit de Jude Bellingham.

Zaïre-Emery, Golden Boy des fans

Le milieu de terrain du Real Madrid a écrasé la concurrence avec 97% des suffrages. En effet, les 50 journalistes conviés à voter pour le trophée lui ont attribué le score de 485 points sur un maximum de 500 possibles. Il s’offre le doublé après avoir reçu le prix Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or. L’international anglais fait aussi bien que Kylian Mbappé. Lorsqu’il avait remporté le trophée en 2017, l’attaquant du PSG avait aussi reçu 97% des suffrages. Le reste du classement 2023 n’a pas été dévoilé. Mais Warren Zaïre-Emery, le titi parisien, a été plébiscité par les fans. Tuttosport avait permis aux supporters de voter pour leur Golden Boy 2023. Et le milieu de terrain français (17 ans) a reçu pas moins de 11 480 voies sur 16 893, soit 68 % des votes. Il devance très largement Jude Bellingham (14,2%). Jamal Musiala complète le podium (4,8%).