Ben Arfa : « J’ai aimé la première période des Parisiens »

Réduit à dix dès la 57e minute de jeu après l’expulsion d’Achraf Hakimi, le PSG a obtenu le point du match nul face à l’OM (0-0) en conclusion de la 11e journée de Ligue 1. Malgré l’association du quatuor offensif Messi-Neymar-Di María-Mbappé, le club de la capitale s’est une nouvelle fois montré peu convaincant dans le jeu. Ancien joueur du PSG et de l’OM, Hatem Ben Arfa, a été interrogé sur ce 101e Clasico entre les deux formations. Et l’actuel joueur de 34 ans a apprécié le niveau affiché par les Rouge & Bleu en première période, dans des propos accordés à L’Equipe.

« J’ai aimé la première période des Parisiens dans le sens où on sentait qu’ils maîtrisaient le match. Ils ont un peu péché dans la finition mais, dans l’ensemble, ils étaient sereins. J’ai aimé aussi la relation entre Messi et Mbappé. Elle confirme ce qui germait au cours des derniers matches. En revanche, je n’ai pas retrouvé le Marseille des matches précédents dans les ambitions, comme s’il avait peur des contres parisiens. Ce n’était pas l’OM qui m’a fait kiffer depuis le début de saison. »

L’ancien Parisien s’est également exprimé sur l’association du quatuor offensif Messi-Neymar-Di María-Mbappé. « On a vu que Messi – Mbappé, ça roule. Ils se cherchent, se comprennent, se trouvent facilement même si je pense que les deux ne doivent pas non plus en abuser. En première période, par exemple, Messi sert Mbappé qui, plutôt que de frapper en première intention, tente de la remettre à l’Argentin. C’est dommage parce qu’il avait un temps d’avance. On a vu aussi quelques bons circuits de passes avec Neymar même si j’ai trouvé ce dernier un peu moins bien. Il était pourtant dans un rôle de 10, qui lui correspond, mais on a senti que c’était un match de reprise pour lui. Di Maria était un peu moins dans leur zone de jeu. Il était plus dans la transition. »