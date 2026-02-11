Benfica veut blinder Anísio Cabral, pisté par le PSG

Lors des mercatos, le PSG cherche à renforcer son effectif avec des jeunes joueurs prometteurs. Il suivrait de près Anísio Cabral. Son club, Benfica, aimerait le prolonger.

Anísio Cabral est l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du football portugais. Le natif de Lisbonne (17 ans) a récemment fait ses débuts avec l’équipe professionnelle de Benfica. Il a participé à trois rencontres, pour 20 minutes de temps de jeu, et a déjà fait trembler les filets à deux reprises. Il attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG. Selon O Jogo, le club de la capitale multiplie les observations de l’attaquant afin d’en savoir le maximum possible sur lui et de passer ou non à l’action l’été prochain.

Le PSG continue de suivre le joueur

Sachant qu’il est convoité, le Benfica souhaiterait blinder sa jeune pépite. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027 avec une clause libératoire de 30 millions d’euros avec le club lisboète, ce dernier lui a fait une proposition de prolongation de contrat jusqu’en juin 2031, avec une belle revalorisation salariale et une clause libératoire qui passerait à 60 millions d’euros. Selon le quotidien sportif portugais, les deux parties seraient tout proches de se mettre d’accord pour cette extension de bail. O Jogo indique que le PSG est informé de ce processus et a décidé de ne pas encore faire un pas concret pour tenter de recruter Anísio Cabral. Pour l’instant, il renforce les données et maintient le joueur sous surveillance, conclut O Jogo.