Benoît Bastien arbitre du match entre le PSG et Rennes

Avant son huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février, le PSG joue un match contre Rennes vendredi soir (21 heures, Prime Video) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Un choc entre le premier et le cinquième du championnat qui sera arbitré par Benoît Bastien.

L’homme en noir de 38 ans sera assisté par Benjamin Pages et Aurélien Berthomieu. Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Jérémie Pignard et Yohann Rouinsard. Cette saison, Monsieur Bastien a été au sifflet deux fois lors d’une rencontre du PSG. Lors du Classico à Marseille pour le compte de la 11e journée (0-0, 24 octobre 2021) et lors de la victoire contre Monaco (18e journée, 12 décembre 2021, 2-0). Il a arbitré quatre fois Rennes pour deux victoires, un nul et une défaite. En 11 matches de Ligue 1, Benoît Bastien a distribué 43 cartons jaunes et 2 cartons rouges.