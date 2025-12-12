Benzema : « Ce que Dembélé a fait au PSG, c’est du jamais-vu »

Auteur d’une saison 2024-2025 XXL avec le PSG, Ousmane Dembélé a reçu le Ballon d’Or il y a quelques mois. Karim Benzema a encensé son ancien coéquipier en équipe de France.

L’exercice 2024-2025 d’Ousmane Dembélé a été le meilleur de sa carrière (35 buts, 16 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues). Le milieu offensif, replacé en faux numéro 9 par Luis Enrique en cours de saison, a explosé ses compteurs et été l’un des artisans majeurs de la saison historique du PSG avec à la clé la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0) pour offrir pour la première fois de son histoire le trophée en club le plus prestigieux du football. Sans surprise, il a remporté le Ballon d’Or le 22 septembre dernier. Karim Benzema, son ancien coéquipier en équipe de France, s’est montré dithyrambique envers l’attaquant du PSG.

« C’est le meilleur joueur du monde »

« Ousmane Dembélé, on parle quand même d’un mec qui a gagné le Ballon d’Or. Et on n’en parle pas assez, à mon avis, lance l’attaquant dans une interview accordée à L’Equipe. Parce que ce qu’il a fait au PSG, c’est du jamais-vu. Je trouve qu’on n’en fait pas assez sur lui. Parce que c’est le meilleur joueur du monde, en fait. Et on ne pointe pas assez la saison qu’il a réalisée. Parce qu’il vient quand même de loin, lui. Il a eu beaucoup de blessures, son passage au Barça… Ce n’était pas forcément le gars sur qui tu dis un jour : « Peut-être qu’il va gagner le Ballon d’Or… » Il était loin de ça. Mais, finalement, il a prouvé le contraire. Donc j’aime beaucoup ce joueur. »