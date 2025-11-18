Benzema : « Dembélé méritait amplement son Ballon d’Or »

Après sa saison exceptionnelle sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé a reçu le Ballon d’Or 2025. Pour Karim Benzema, c’est amplement mérité pour l’international français.

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025. Le numéro 10 du PSG a marqué 35 buts et délivré 16 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues. Il a été l’un des artisans de la saison historique du PSG avec le triplé sur la scène hexagonale (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions) et la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale. L’international français a logiquement remporté le Ballon d’Or, lui qui était nommé pour la première fois de sa carrière pour la distinction individuelle suprême dans le football. Interrogé sur ce succès, Karim Benzema a encensé Ousmane Dembélé.

« Ce qu’il a fait au PSG c’est exceptionnel »

« Il a surmonté des moments très difficiles. C’est quelqu’un de bien et en plus de cela, c’est un phénomène : un grand joueur, salue Karim Benzema dans une interview accordée à Sport. Ce qu’il a fait au PSG c’est exceptionnel. Il a remporté le Ballon d’Or grâce à ses nombreux buts et il les a mis dans des moments décisifs. Il méritait amplement son Ballon d’Or. »