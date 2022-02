Le PSG est à un peu plus de 24 heures d’affronter le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche attendue de tous et qui est capitale pour l’avenir européen du Paris Saint-Germain. Après Marquinhos et Mauricio Pochettino plus tôt dans la journée, c’était au tour de Karim Benzema et Carlo Ancelotti d’être face à la presse. L’international français s’est longuement exprimé sur ce choc continental et évoque les forces parisiennes avant cette rencontre. Extraits choisis.

Ses sensations :

« Il y a eu beaucoup d’heures de travail et je me sens beaucoup mieux. Maintenant, nous avons une séance d’entraînement pour voir si je peux jouer, mais je dois avoir plus de sensations sur le terrain. Je suis à cent pour cent dans la tête, il faut récupérer, voir les sensations sur le terrain et ensuite on décidera pour le match de demain. Si je forcerais ? Ça a été une période difficile quand tu ne joues pas. J’ai travaillé à Valdebebas (NDLR. centre d’entrainement du Real Madrid) et à la maison pour y arriver. Dans ma tête je suis prêt mais maintenant je dois voir sur le terrain. C’est un grand match et si je dois jouer demain, je donnerai tout ! »

Mbappé :

« C’est clair que c’est un très gros match, jouer contre Kylian, c’est spécial. Comme tout le monde le sait, un jour, il peut rejoindre Madrid. Mais le plus important, c’est de gagner. »

Messi :

« Je ne vais pas parler du football de Messi, il est extraordinaire. Les gens s’attendent à des buts, mais ce qu’il fait sur le terrain… si on parle de Messi, on parle de football. »

Neymar :

« C’est un joueur au top, je ne sais pas s’il est à 100%. Tant mieux pour le PSG s’il joue, il est comme Messi, c’est un joueur très fort. »

Critiques sur le jeu du PSG :

« Jouez contre des équipes avec des blocs bas et c’est difficile de marquer des buts. Parfois, c’est difficile avec une équipe tout derrière et il faut être patient. Mais c’est une grande équipe, et en Ligue des champions les équipes s’améliorent. On ne peut donc pas dire que le PSG a des difficultés parce que lorsqu‘on les voit en Ligue des champions, ils jouent à un haut niveau ! »