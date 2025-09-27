Beraldo après PSG / Auxerre : « C’était une bonne soirée »

Ce samedi soir, le PSG recevait Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est logiquement imposé (2-0).

De retour au Parc des Princes ce samedi soir, le PSG affrontait Auxerre dans le cadre de la sixième journée. Dans un match dans lequel Luis Enrique avait dû faire tourner en raison de plusieurs blessures importantes, le PSG a maîtrisé son adversaire du soir et réussi à marquer par l’intermédiaire d’Illia Zabarnyi, qui a inscrit son premier but sous le maillot des Rouge & Bleu, et de Lucas Beraldo. Après ce beau succès parisien (2-0), le défenseur central brésilien s’est confié au micro de Ligue 1+.

« La tête, ça va ? Oui ça va bien. J’ai vu le docteur pour voir ce qu’il s’était passé. Pour le reste, on a fait un très grand match, on a contrôlé le match. C’était une bonne soirée. Une réaction après la défaite à Marseille ? Je pense que chaque match se prépare d’une manière différente, selon l’adversaire. Contre Marseille, c’est déjà arrivé, donc il fallait continuer sur la suite du championnat. On est très sérieux et très concentré sur ce match. Mon but ? Je suis très heureux. C’est magnifique. J’espère continuer comme ça. »