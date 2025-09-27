Beraldo
Image : PSG.fr

Beraldo après PSG / Auxerre : « C’était une bonne soirée »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 septembre 2025

Ce samedi soir, le PSG recevait Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est logiquement imposé (2-0).

De retour au Parc des Princes ce samedi soir, le PSG affrontait Auxerre dans le cadre de la sixième journée. Dans un match dans lequel Luis Enrique avait dû faire tourner en raison de plusieurs blessures importantes, le PSG a maîtrisé son adversaire du soir et réussi à marquer par l’intermédiaire d’Illia Zabarnyi, qui a inscrit son premier but sous le maillot des Rouge & Bleu, et de Lucas Beraldo. Après ce beau succès parisien (2-0), le défenseur central brésilien s’est confié au micro de Ligue 1+

« La tête, ça va ? Oui ça va bien. J’ai vu le docteur pour voir ce qu’il s’était passé. Pour le reste, on a fait un très grand match, on a contrôlé le match. C’était une bonne soirée. Une réaction après la défaite à Marseille ? Je pense que chaque match se prépare d’une manière différente, selon l’adversaire. Contre Marseille, c’est déjà arrivé, donc il fallait continuer sur la suite du championnat. On est très sérieux et très concentré sur ce match. Mon but ? Je suis très heureux. C’est magnifique. J’espère continuer comme ça. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 septembre 2025

Articles similaires

Ligue 1 mcdonald's psg v aj auxerre 27 09 2025

Le PSG gagne de deux buts contre l’AJA… mais perd deux cadres !

27 septembre 2025
Luis enrique

Ligue 1 – Les compositions officielles de PSG / Auxerre

27 septembre 2025
Psg joie

PSG / Auxerre – Annoncez votre pronostic

27 septembre 2025
Flick

Hansi Flick confirme le retour de Lamine Yamal avant le PSG

27 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page