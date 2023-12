Beraldo au PSG – La date de la visite médicale connue

Fabrizio Romano a donné son HERE WE GO, Lucas Beraldo est parisien puisqu’un accord verbal a été trouvé entre le club de la capitale et Sao Paulo pour un transfert. Malgré l’intérêt du Zénit Saint-Pétersbourg et de Leicester, le jeune défenseur n’a que Paris en tête.

Des examens le 30 décembre

Les choses s’accélèrent puisque les dates de son arrivée dans la capitale et de ses examens sont déjà connues. Le joueur de 19 ans arriverait après Noël, le 27 décembre, et doit passer des examens médicaux le 30, révèle le média brésilien Globo. Il débuterait début janvier sous ses nouvelles couleurs, alors que le championnat de France reprend ses droits le 3.

La transaction s’élèverait à 20 millions d’euros, sans bonus. La somme sera partagée avec le joueur mais aussi avec le XI de Piracicaba, club qui a révélé le joueur et qui détient toujours une participation dans les droits du joueur. En attendant, les deux clubs préparent les documents pour rapidement conclure la transaction. En conséquence de ce futur transfert, Globo explique que Sao Paulo tente désormais de conserver ces autres pépites qui attirent les convoitises en Europe, comme Pablo Maia et Welington.

