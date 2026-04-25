Beraldo : « C’est toute l’équipe qui m’aide tous les jours pour faire ça »

Ce samedi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0) en Ligue 1. Une rencontre marquée par la belle performance de Lucas Beraldo.

Avant sa demi-finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG pouvait frapper un grand coup en Ligue 1. Avec le match nul du RC Lens ce vendredi, le club parisien pouvait compter six points d’avance en tête du championnat à l’issue de cette 31e journée du championnat. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devaient s’imposer sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0). Une mission parfaitement réussie par une équipe remaniée des Rouge & Bleu.

« Se donner de la confiance avant le match de mardi face au Bayern »

Et un homme a marqué les esprits dans cette rencontre : Lucas Beraldo. Aligné une nouvelle fois au poste de sentinelle, le Brésilien a brillé en étant impliqué sur les trois buts de la rencontre, avec notamment un but et une passe décisive. Au micro de PSG TV, le défenseur de 22 ans a été questionné sur la victoire parisienne avant de revenir sur sa performance personnelle : « C’était très important de gagner aujourd’hui pour avoir six points d’avance, et pour se donner de la confiance avant le match de mardi face au Bayern. C’était très important aujourd’hui. Ma passe décisive et mon but ? Je suis content mais ce n’est pas que moi, c’est toute l’équipe qui m’aide tous les jours pour faire ça. Aujourd’hui, tout s’est bien passé : j’ai marqué un but, j’ai délivré une passe et j’en suis très content. »