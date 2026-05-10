Beraldo : « Je me sens très bien dans ce rôle de sentinelle »

Pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, le PSG a quasiment assuré son titre de champion après sa victoire face au Stade Brestois (1-0).

Dans ces derniers matchs de la saison, le PSG a encore deux objectifs à atteindre : valider son titre de champion de France et conserver sa Ligue des champions. Concernant son premier objectif, le club parisien a fait un pas de géant grâce à sa victoire face au Stade Brestois (1-0) grâce à une réalisation de Désiré Doué. Si cette victoire n’officialise pas encore le 14e titre de champion de l’histoire du club, il faudrait un véritable cataclysme pour voir les joueurs de Luis Enrique ne pas être sacrés.

« Nous ne sommes pas encore champions »

Mais, les Rouge & Bleu ne comptent pas baisser leur garde, comme l’a rappelé Lucas Beraldo après le match, en zone mixte, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Nous ne sommes pas encore champions, il reste encore deux matches à jouer et à gagner pour être champions. On se prépare pour ces deux matches. Lens sera un match difficile, mais on va se préparer. De mon côté, je me sens très bien dans ce rôle de sentinelle, j’ai la confiance du coach et des coéquipiers et peu importe où je joue, ça me convient. Les supporters, eux, sont toujours incroyables, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, et c’est très important. »

🏅 Des temps forts à célébrer ! ❤️💙



200 matches en Rouge et Bleu pour Vitinha, 100 pour Désiré Doué et Willian Pacho ! 👏 pic.twitter.com/HKzRsG7z2R — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 10, 2026