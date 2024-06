Recruté en janvier 2024 par le PSG, Lucas Beraldo connaît une fulgurante ascension. Et le défenseur brésilien pourrait être titulaire pendant la Copa America avec le Brésil.

Recruté par le PSG contre 22M€ en janvier 2024 en provenance de São Paulo, Lucas Beraldo connaît une ascension fulgurante. À l’instar de Bradley Barcola avec la France, son arrivée au PSG lui a ouvert les portes de la sélection A du Brésil. Et comme chez les champions de France, le défenseur de 20 ans évolue également aux côtés de Marquinhos en sélection et a été convoqué par le sélectionneur Dorival pour disputer la Copa America cet été (20 juin au 14 juillet). Après avoir disputé trois des quatre derniers matches de la Seleção brasileira dans la peau d’un titulaire, Lucas Beraldo a des chances d’occuper l’axe central avec son coéquipier en club durant la compétition. Présent en conférence de presse ce lundi, l’ancien joueur de São Paulo est revenu sur son expérience avec le Brésil et le PSG, dans des propos rapportés par Globo Esporte.

Son statut de titulaire au PSG et dans la sélection brésilienne

« Avec le temps, on acquiert de l’expérience, c’est une nouvelle langue (en France), une nouvelle culture, c’est normal qu’on mûrisse davantage. Quand on quitte la maison et qu’on s’installe seul, on mûrit plus vite. Vous avez peut-être été surpris que je débute les matches, mais je me suis préparé à ce moment depuis le début. Je savais que l’occasion ne se présenterait qu’une fois, je devais la saisir de toutes les façons possibles, c’est ce que j’ai fait au PSG et avec l’équipe nationale. »

La concurrence avec Bremer et Gabriel en défense centrale

« Comme l’a dit Dorival (le sélectionneur du Brésil), tout est ouvert, il a une semaine pour décider de l’équipe. Je ne pense pas avoir un avantage parce que je joue avec Marquinhos, nous devons montrer chaque jour que nous méritons d’être titulaires, c’est une compétition saine. Ce n’est pas parce que je connais mieux Marquinhos que j’aurai plus d’opportunités de jouer, c’est en le montrant sur le terrain. »

Son sourire au moment de l’hymne national

« Nous savons combien de joueurs sont passés par ici, c’est un privilège de porter ce maillot. Il faut vivre ce rêve de la meilleure façon possible, en profiter à tous les niveaux, que ce soit en écoutant l’hymne ou en jouant sur le terrain. Le sourire me permet d’en profiter et d’aider l’équipe nationale sur le terrain. »

Marquinhos

« C’est un rêve de pouvoir jouer aux côtés de Marquinhos au Paris Saint-Germain et maintenant en équipe nationale, un joueur qui m’inspire beaucoup, un leader dans de nombreux aspects du jeu, un leader dans le groupe et dans le vestiaire. C’est un honneur, un rêve de pouvoir profiter de chaque jour avec lui. »

Sa polyvalence

« De nos jours, les joueurs doivent être capables de remplir plus d’un rôle. Dans mon cas, je suis défenseur central et latéral gauche au PSG. Dorival ne m’a pas parlé de ça, mais il sait que s’il a besoin de moi, il peut compter sur moi, s’il a besoin de moi dans un match, je ferai tout ce que je peux pour aider l’équipe nationale. »

Pour rappel, le Brésil affrontera le Costa Rica, la Colombie et le Paraguay dans sa phase de groupes de la Copa America, qui se déroulera aux Etats-Unis.