Beraldo : « Je m’identifie beaucoup à Marquinhos »

Recruté cet hiver par le PSG, Lucas Beraldo a rejoint l’un de ses compatriotes en défense centrale, Marquinhos. Une source d’inspiration pour lui.

Lucas Beraldo a rejoint le PSG lors du mercato hivernal en provenance de Sao Paulo. Alors qu’il était censé être en apprentissage et être une doublure, les blessures de Milan Skriniar et Nuno Mendes et le non-retour à la compétition de Presnel Kimpembe, l’ont propulsé sur les terrains. Pour sa première demi-saison sous le maillot des Rouge & Bleu, le néo-international brésilien (20 ans, deux sélections) a participé à 24 matches (2 buts, 1841 minutes de jeu, 21 titularisations). Dans une interview accordée à la Fédération brésilienne de football, il a expliqué que son coéquipier au PSG, Marquinhos, était une source d’inspiration pour lui.

« Je ne m’attendais pas à arriver en France et à être champion dès ma première saison »

« Cette dernière année a été sensationnelle pour ma carrière. Au Brésil, j’ai pu remporter la Coupe nationale pour la première fois avec São Paulo. C’était un rêve. Je ne m’attendais pas à arriver en France et à être champion dès ma première saison. Je ne peux que remercier Dieu pour avoir pu vivre tout ça. Marquinhos est une source d’inspiration pour moi. Avoir l’opportunité de travailler avec lui tous les jours ici avec la sélection nationale et au Paris Saint-Germain est un grand plaisir pour moi. Je m’identifie beaucoup à lui, en raison de sa façon de jouer. C’est un joueur très technique, rapide, avec un bon positionnement. Lorsque j’ai appris à le connaître plus personnellement, j’ai réalisé à quel point il est important au sein d’un groupe. Il a un leadership naturel et une capacité à faire avancer tout le monde vers le même objectif. »