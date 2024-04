Beraldo : « Mon but m’a donné de la confiance »

Titulaire ce soir dans le couloir gauche de la défense du PSG, Lucas Beraldo a marqué lors de la large victoire du PSG contre Lyon (4-1). Le défenseur brésilien est satisfait de son match.

Un peu plus en difficulté lors de ses derniers matches avec le PSG, Lucas Beraldo était titulaire, au poste de latéral gauche, ce dimanche soir lors de la large victoire du PSG contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (4-1). Deuxième buteur de la rencontre, il s’est offert un deuxième but avec les Rouge & Bleu, après sa réalisation contre Nice en Coupe de France. Auteur d’une bonne rencontre, même s’il aurait pu faire mieux sur le but lyonnais, l’international brésilien a estimé que son but lui avait donné de la confiance. « Je me suis bien senti dans ce match parce qu’en plus, j’ai marqué. Mon but m’a donné de la confiance ainsi qu’à l’équipe, lance le numéro 35 du PSG au micro de notre partenaire Free Ligue 1. Cela a rendu notre jeu encore plus fluide et nous a permis de marquer encore plus de buts. »