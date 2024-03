En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Monaco (0-0). Les Parisiens peuvent remercier Gianluigi Donnarumma, auteur d’un gros match.

Quatre jours avant la Real Sociedad, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, les Parisiens et les Monégasques n’ont pas réussi à se départager (0-0). Le club de la capitale peut remercier Gianluigi Donnarumma, auteur de très grosses parades en première mi-temps. En seconde période, le PSG était bien meilleur, mais n’a pas réussi à concrétiser ses situations. Au micro de Prime Video, Lucas Beraldo, auteur d’une très belle performance, est revenu sur cette rencontre contre les Monégasques.

« On a essayé de sortir avec la victoire »

« C’était un match difficile. Ce n’est pas facile de jouer ici à Monaco. C’est une équipe très forte à domicile. On a essayé de sortir avec la victoire, mais on n’a pas réussi. Il faut continuer, il reste encore du travail. Qu’est-ce qu’a dit le coach à la mi-temps ? Il a ajusté l’équipe avec plus de volonté de gagner ce match. Je pense qu’il nous a poussé à gagner ce match. »