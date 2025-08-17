Beraldo : « Tous les joueurs sont importants dans cette équipe »

Titulaire en défense centrale ce dimanche soir lors de la victoire du PSG contre Nantes, Lucas Beraldo s’est réjoui de la victoire parisienne et de l’importance du collectif.

Pour le match du PSG contre Nantes dans le cadre de la première journée de Ligue 1, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover par rapport à l’équipe alignée contre Tottenham en Supercoupe d’Europe. Des changements qui ont profité à Lucas Beraldo, qui était titulaire en défense centrale au côté d’Illia Zabarnyi. L’international brésilien a été plutôt solide contre les Canaris. Présent en zone mixte après la victoire du PSG, dans des propos relayés par L’Equipe, Lucas Beraldo n’a pas caché sa satisfaction après cette rencontre, notamment en raison de la forme physique pas encore optimale du PSG.

Sa perception du match

« C’est très bon pour nous de commencer comme ça, par une victoire à l’extérieur. On espère qu’on va continuer comme ça et qu’on va gagner beaucoup de matches et prendre le maximum de points. »

Pourquoi ça a été aussi dur de marquer ?

« C’est très dur de jouer contre une équipe regroupée en bloc bas, difficile de trouver des espaces dans ces cas-là. On a réussi à le faire avec le but de Vitinha. C’est seulement le deuxième match de la saison, on ne peut que s’améliorer au niveau de la forme physique et évidemment au niveau du jeu. »

Les remplaçants qui ont fait la différence

« Tous les joueurs sont importants dans cette équipe, ce sont des joueurs incroyables et tout le monde a la volonté de faire la différence en entrant. »

Les débuts d’Illia Zabarnyi

« C’est un joueur incroyable, il va s’adapter avec beaucoup de facilité et nous apporter beaucoup de choses et nous aider. En retour, on va l’aider à ce qu’il se sente à la maison le plus rapidement possible. »

