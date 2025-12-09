Berchiche : « J’ai beaucoup d’affection pour le PSG »

Yuri Berchiche a passé une saison au PSG (2017-2018). Une année qui l’a marqué, comme l’a expliqué le latéral gauche en conférence à la veille de retrouver le PSG avec l’Athletic Club.

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Bilbao pour y défier l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match que pourrait jouer Yuri Berchiche. Le latéral gauche retrouverait ainsi un club avec lequel il a joué pendant une saison (32 matches, deux buts et cinq passes décisives). Une seule saison qui a marqué Yuri Berchiche, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce mardi.

Le match contre le PSG

« Ça va être très difficile. Ce sont les champions en titre, ils ont un des meilleurs effectifs au monde. On doit essayer de répéter ce qu’on fait contre l’Atlético de Madrid. C’est cet Athletic qu’on veut voir. Il y aura des moments difficiles, on va souffrir, le PSG te pousse à faire cela. On essaiera d’être positionnés haut, d’aller les presser. Ce ne sera pas toujours possible. Le PSG a des joueurs très dynamiques, il faudra les maîtriser. Il faudra être solidaires, travailler ensemble, et saisir les occasions qui se présentent. »

Les retrouvailles avec son ancien club

« Ça me fait particulièrement plaisir de rencontrer une équipe avec laquelle j’ai joué une saison spectaculaire. J’ai beaucoup d’affection pour eux. Quand l’équipe a remporté la Ligue des champions, j’étais particulièrement heureux pour eux. Quand j’ai vu Marquinhos lever la C1, ça m’a fait très plaisir. C’est un joueur qui m’a énormément aidé. Je l’ai souvent dit, j’étais un joueur différent à l’époque. Avant, j’étais plus impulsif. Aujourd’hui j’essaie d’apporter un peu plus de sécurité. J’ai profité de toutes ces dernières années ici. »