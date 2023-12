Bernard Mendy confiant pour une prolongation de Mbappé

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait encore de quoi son avenir serait. Bernard Mendy se veut confiant sur sa prolongation de contrat.

À partir du 1er janvier, Kylian Mbappé pourra discuter avec les clubs de son choix, arrivant en fin de contrat dans six mois avec le PSG. Il pourra même signer un pré-contrat s’il a trouvé un accord avec un club. L’attaquant (25 ans) peut également choisir de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Au sein du club de la capitale, on se montrerait confiant quant à cette deuxième possibilité. On explique aussi être serein au niveau financier, puisqu’avec le renoncement de certaines primes de Kylian Mbappé l’été dernier, même un départ libre de son meilleur buteur ne mettrait pas en danger les finances du PSG. Bernard Mendy, ancien joueur des Rouge & Bleu, se dit confiant quant aux chances de voir l’international français prolonger son aventure à Paris la saison prochaine.

« J’ai encore envie d’y croire à ce projet parisien »

« Au-delà d’être supporter du PSG, j’ai encore envie d’y croire à ce projet parisien. Aujourd’hui, tout est réuni pour être encore plus fort. Il peut faire plus. Cette année, Luis Enrique est arrivé avec un projet ambitieux dans le jeu. Je pense que les supporters sont très contents de ce qu’il peut apporter. Après, il y a eu aussi la cerise sur le gâteau par rapport à son petit frère lors de son anniversaire. Il y a eu aussi les arrivées de Dembélé et Kolo Muani. Je pense qu’il y a aussi d’autres arrivées derrière. Ça reste des bons joueurs« , lance l’ancien latéral droit parisien dans l’Equipe de Greg sur la Chaîne l’Equipe. Interpellé sur le fait que Kylian Mbappé veut marquer l’histoire du football, et qu’en restant trop longtemps à Paris, cela pourrait être un frein, il répond : « Mais tu penses qu’il ne peut pas marquer l’histoire du football en gagnant la Ligue des champions avec le PSG ? »