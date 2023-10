Pour son retour à la compétition, le PSG a parfaitement maîtrisé son match face à Strasbourg (3-0) en faisant tourner son effectif à certains postes.

Avant son match en Ligue des champions face à l’AC Milan, le PSG a su négocier son match face à une équipe de Strasbourg décevante (3-0). Avec plusieurs changements dans l’effectif, Luis Enrique a notamment pu compter sur des joueurs comme Carlos Soler et Fabian Ruiz. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien Parisien, Bernard Mendy, a mis en avant cette victoire avec ce onze remanié.

« J’ai trouvé un match assez bien maîtrisé de la part de Paris »

« J’ai trouvé que c’était un match assez maîtrisé de la part de Paris, avec beaucoup de changements et des joueurs qui ont répondu présent. Il y a aussi eu le fait que des joueurs étaient partis en sélection, donc d’autres étaient présents à l’entraînement, ça a permis une gestion de l’effectif. Quand on voit les changements, on voit Soler qui marque un but et qui fait une passe décisive. On voit Fabian Ruiz qui a été très bon dans la récupération de ballon, qui a gagné pas mal de duels et en plus il marque. On sait que le onze de départ de Luis Enrique sera quasiment inchangé, mais ça permet aussi de faire tourner et de taper à la porte en disant : ‘Coach, on est là. On est toujours présents.’ En plus, on a aussi vu Kurzawa rentrer et qui a été récompensé de son travail effectué à l’entraînement. Il y a aussi Mukiele qui a joué 20 minutes parce qu’il revenait de blessure. J’ai trouvé un match assez bien maîtrisé de la part de Paris. »