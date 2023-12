Bernard Mendy ne veut pas enterrer Randal Kolo Muani

Arrivé cet été contre 90 millions d’euros, Randal Kolo Muani peine à briller avec le PSG. Malgré ça, Bernard Mendy veut voir Luis Enrique insisté sur l’attaque avec L’ancien Nnatais au côté de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Recruté dans les toutes dernières minutes du mercato estival 2023 pour 90 millions d’euros par le PSG à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani peine à retrouver son niveau affiché en Allemagne la saison dernière (46 matches, 23 buts, 17 passes décisives). Avec le PSG, il a participé à 18 matches toutes compétitions confondues (10 titularisations, 919 minutes) pour cinq buts et deux passes décisives. Un rendement très loin des performances attendues par les dirigeants parisiens et les supporters, pour un joueur sur lequel le club a misé beaucoup. Malgré ses difficultés, Bernard Mendy souhaite voir Randal Kolo Muani titulaire en compagnie de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans l’attaque du PSG.

A voir aussi : Sa complicité avec Mbappé et Dembélé, la progression de WZE… Kolo Muani se confie

« Ce n’est pas un problème tactique, c’est un problème technique »

« Mbappé – Kolo Muani – Dembélé : faut-il insister avec ce trio ? Oui, je pense qu’ils sont compatibles. Il y a une très bonne relation entre les trois. J’ai bien aimé les dernières déclarations de Kolo Muani, quand il dit qu’il va se mettre plus au travail. Il a digéré son gros transfert. Il a 25 ans, mais il vient de très loin, il a éclos sur le tard. Kolo Muani apporte de la profondeur au jeu du PSG. Quand Mbappé rentre au cœur du jeu, il peut combiner sur les côtés aussi, analyse l’ancien joueur du PSG dans l’Equipe de Greg sur la Chaîne l’Equipe. Aujourd’hui, ce n’est pas un problème tactique, c’est un problème technique pour Kolo Muani. Sa première touche n’est pas bonne, à cause de la pression, je pense. J’espère qu’il va se relâcher en deuxième partie de saison. Il a quand même quelques statistiques. Je pense que Luis Enrique doit insister avec le trio français, qui peut avoir une bonne connexion sur le terrain. »