Bernardo Silva aussi intéressé par le FC Barcelone ?

Le PSG compte encore renforcer son attaque lors du mercato estival. Outre un numéro 9, le club de la capitale souhaiterait s’offrir un ailier droit de très haut niveau. Et sa priorité se nomme Bernardo Silva. Après six ans à Manchester City, l’international portugais aimerait changer d’air. Ces dernières semaines, on évoquait un souhait de l’ancien monégasque de rejoindre le PSG. Mais dans ce dossier, les Rouge & Bleu ne sont pas seuls puisque l’Arabie saoudite et le FC Barcelone aimeraient aussi le convaincre. En ce qui concerne le club espagnol, il sait qu’il sera difficile pour lui d’obtenir la signature du joueur formé au Benfica en raison de ses finances.

Le Barça voudrait un prêt avec obligation d’achat

Mais selon Mundo Deportivo, même si cela s’annonce compliqué, Joan Laporta, Xavi et l’agent du joueur – Jorge Mendes – vont essayer de concrétiser ce possible transfert. Le quotidien sportif catalan indique que Bernardo Silva serait aussi intéressé par une arrivée en Catalogne et qu’il suit l’actualité du champion d’Espagne. Il aurait même stoppé les négociations avec les autres clubs en attendant de voir le Barça bouger dans ce dossier. Le Portugais attendrait que le club espagnol se manifeste et espère qu’il le fera rapidement. Il sait qu’il a d’autres clubs, comme le PSG, qui s’intéressent à lui et que son club actuel, Manchester City doit lui trouver un remplaçant pour lui ouvrir la porte. Xavi aurait validé cette piste, lui qui le voudrait dans son équipe depuis son arrivée sur le banc du Barça. « Bernardo Silva est prêt à faire sa part, mais il a besoin que le Barça fasse tout pour lui et ne tarde pas à franchir le pas« , explique MD. Bernardo Silva aurait eu la promesse de Pep Guardiola de le laisser partir si le FC Barcelone fait une offre qui satisfait les dirigeants mancuniens. Cette dernière devrait s’élever à 80 millions d’euros. Une somme que ne peut pas se permettre le Barça. Selon Mundo Deportivo, ce dernier voudrait se faire prêter Bernardo Silva avec obligation d’achat à l’issue de la saison 2023-2024. Reste à voir si City accepte une telle proposition, conclut MD.