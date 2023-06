Bernardo Silva évasif au moment d’évoquer son avenir

Alors qu’il vient tout juste de soulever sa première Ligue des Champions, Bernardo Silva pourrait bien quitter Manchester City cet été. Le PSG, intéressé de longue date, semble se placer comme le point de chute le plus probable pour le génial lusitanien.

Le PSG a décidé de faire peau-neuve après les différentes déceptions qui ont jonché la saison rouge et bleu. Trois nouvelles recrues devraient rapidement être officialisées avec les signatures à venir de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Mais avec le départ de Lionel Messi et le flou autour de Neymar Jr, Luis Campos possède une mission primordiale : dégotter un nouveau maître à jouer. Et les efforts du décideur portugais se concentreraient sur un certain Bernardo Silva.

Le Portugais répond, en exclusivité au micro de @SaberDesfa ! pic.twitter.com/0O2tKUXPqE — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 11, 2023

Bernardo Silva n’a pas encore décidé

L’ancien monégasque sort d’un exercice 2022-2023 tout bonnement ahurissant sous la tunique de Manchester City. Titulaire indiscutable sous l’égide de Pep Guardiola, le gaucher a, sans nul doute, été l’un des grands artisans du sacre final des siens en Ligue des Champions ce samedi soir (victoire 1-0 face à l’Inter). Désormais, le joueur aurait des envies d’ailleurs et une arrivée au PSG ne serait pas pour lui déplaire, nous relate Téléfoot en ce dimanche. L’émission dominicale a également pu interroger Bernardo Silva quant à son avenir proche. En pleine euphorie au sortir de la finale glanée, celui-ci a indiqué ne pas avoir encore arrêté de décision : « Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer durant les prochaines semaines, les prochains mois. Mais maintenant, il faut célébrer, il faut profiter parce qu’on a fait quelque chose de spécial. »