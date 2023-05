Bernardo Silva veut quitter Manchester City et s’intéresse au PSG

Le mercato n’a pas encore débuté mais les rumeurs ne cessent de se répéter depuis plusieurs semaines. Le prochain projet parisien est scruté de près par les observateurs et les supporters. Comme le Paris Saint-Germain est un grand club de nouvelles informations tombent chaque jour. L’Équipe vient d’annoncer que Bernardo Silva, milieu de terrain de Manchester City, était prêt à quitter son club pour rejoindre le PSG.

Silva a pris des renseignements pour s’installer à Paris

Après six années passées à Manchester, le joueur de 28 ans voudrait connaître un nouveau projet. Il n’est pas insensible à l’intérêt que lui porte le club parisien, d’autant qu’il connaît bien la ville. Il aurait par ailleurs pris des renseignements pour s’installer à Paris. L’Équipe explique que le Portugais n’est pas le plus heureux des hommes en dehors du football. Il ne s’épanouit pas vraiment dans la ville de Manchester même s’il est actuellement en course pour le triplé avec City. Luis Campos, que Bernardo Silva connaît bien puisqu’il se sont côtoyés à l’AS Monaco, fait du joueur sa priorité pour l’été qui arrive, notamment pour remplacer l’éventuel départ de Lionel Messi. D’autant que Jorge Mendes, l’agent du joueur entretient des relations étroites avec Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi. Le PSG a de l’avance sur le FC Barcelone dans le dossier. Pour rappel, le transfert est estimé à 80 millions d’euros. S’il n’y a aucune garantie de voir Bernardo Silva dans la capitale, on sait désormais que l’intérêt est réciproque entre les deux parties. C’est déjà une très grande avancée…

