Bernat “a éprouvé des difficultés à encaisser les charges de travail intenses” (L’E)

On se doutait le 16 septembre 2020 en voyant Juan Bernat (28 ans) se tenir le genou lors d’un PSG-Metz qu’il était parti pour des mois de galère. Mais c’est l’année d’absence qui se rapproche désormais. La rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche suivie d’une infection après son opération, plus des soucis de cicatrisation… la note a été lourde pour le latéral gauche espagnol (prolongé jusqu’en 2025) qui travaille à son retour. Mais rien n’est décidément simple. “La semaine dernière, son absence lors de quelques séances collectives avait été notée”, relève lequipe.fr. “Selon son entourage, l’Espagnol a éprouvé des difficultés à encaisser les charges de travail intenses de ces dernières semaines. Une lassitude musculaire qui a poussé le PSG à redéfinir quelque peu son programme de reprise.” En conséquence Juan Bernat va alterner séances collectives et individuelles jusqu’à la trêve internationale. Et il n’est pas évident que le PSG l’inscrive sur sa liste UEFA dans la perspective de la première phase de la Ligue des champions. Car avec les quotas, les places sont chères…