Dans trois jours, le PSG sera à Old Trafford pour y disputer un nouveau match capital de Ligue des champions. Le nul 2-2 concédé hier contre les Girondins de Bordeaux n’a pas rassuré car on a vu un jeu de cour de récréation sur la pelouse du Parc des Princes en seconde période. Un manque de sérieux, d’intelligence collective, qui ne peut s’expliquer que par des conditions physiques déficientes. C’est le sentiment de l’ancien latéral devenu consultant Canal Plus, Habib Beye. Contre Manchester United, il faudra proposer quelque chose de radicalement différent.

“Au delà de l’aspect athlétique, elle se déstructure complètement cette équipe. C’est assez incroyable. Quand on regarde la seconde mi-temps, l’équipe est totalement coupée en deux, il n’y a aucune discipline tactique des trois ou quatre de devant. A l’image du but d’Adli sur la perte de balle latérale de Marco Verratti, ce qui peut arriver. Je trouve que tactiquement cette équipe perd tous les repères nécessaires pour un match de Ligue des champions. Ils vont peut-être allumer la lumière et tout se passera bien mercredi prochain… Mais la fin du match contre Leipzig a déjà montré qu’ils n’avaient pas de repères, ils sont passés à cinq derrière, ils ont subi”, a commenté Habib Beye lors du debrief du CFC. “Il y a le volume de course, mais il y a l’organisation. Si on est moins bien on se rend plus compact. On fait en sorte que le bloc soit cohérent. Ce qui sauve le PSG, là, c’est l’inefficacité de Bordeaux. Même si Paris a eu aussi des occasions pour le gagner ce match. Mais si tu joues destructuré comme ça contre des Martial, Rashford… ils vont te punir ! Tu ne peux pas passer en Ligue des champions en étant autant destructuré. On ne voit pas un collectif fort.”