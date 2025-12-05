Beye : « Le PSG va être conditionné pour obtenir un résultat à domicile »

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Habib Beye, le coach rennais, veut poser des problèmes aux Parisiens.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – dans le cadre de la 15e journée. Après sa défaite contre Monaco le week-end dernier (1-0), le club de la capitale voudra renouer avec le succès devant ses supporters afin de possiblement reprendre la place de leader, récupérée par Lens le week-end dernier. Mais les Rennais, qui sont revenus très fort après un début de saison compliqué, ne viendront pas en victimes expiatoires. En conférence de presse, Habib Beye, le coach du club rennais, a expliqué vouloir voir son équipe avoir l’ambition de poser des problèmes au PSG.

« C’est une équipe qui n’aime pas perdre deux fois de suite »

« C’est un défi, mais quand je dis « une équipe pour ne pas subir », c’est aussi une volonté de ne pas rendre trop vite le ballon comme à Metz, où on a eu des temps de possession qui ont été trop courts et qui ont permis à l’adversaire de nous maintenir dans notre camp. Subir contre le PSG, je pense que c’est implacable. En 2025, sur l’année civile, deux fois ils n’ont pas eu la possession, contre Arsenal (49-51) et le Bayern (45-55). Donc, ce qu’il faut, c’est qu’on soit qualitatif sur nos possessions, qu’on les fasse reculer, qu’on les amène aussi à défendre. C’est une équipe qui n’aime pas perdre deux fois de suite, qui sort d’une défaite et va être conditionnée pour obtenir un résultat à domicile. Je sais aussi qu’on a beaucoup de force et de qualités. On marque beaucoup de buts, on a fait 13 points sur 15 et je pense qu’il était nécessaire qu’on ait cette série-là pour se déplacer au Parc des Princes avec beaucoup de confiance et l’ambition de leur poser des problèmes. »

















