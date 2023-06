Beye : « L’entraîneur qui arrive doit contrôler le système »

Avec le départ de Christophe Galtier, le PSG est à la recherche d’un entraîneur. Mais pour éviter les même erreurs, le club parisien devra revoir son système selon Habib Beye.

Après seulement une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier ne sera pas conservé. Désormais, les dirigeants parisiens doivent trouver un nouveau coach capable de répondre aux nombreux objectifs de la saison 2023-2024. Et ces derniers temps, le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance. Mais pour Habib Beye, le PSG doit avant tout revoir son système et donner une plus grande importance à son coach, comme il l’a expliqué sur le plateau de Canal Football Club.

« Dans tous les très grands clubs, c’est l’entraîneur qui domine le système »

« Peu importe le nom de l’entraîneur en fait, il faut que le système soit contrôlé avant que l’entraîneur puisse être nommé. C’est-à-dire que l’entraîneur qui arrive doit contrôler le système, ce qui n’a plus ou moins jamais été le cas ou peu le cas des entraîneurs qui ont été en place au Paris Saint-Germain. À un moment donné, ça pose un problème d’autorité et de gouvernance, ce dont on a besoin aujourd’hui dans l’équilibre d’un club de très très haut niveau (…) On a vu avec Luis Enrique qui a imposé ses conditions. Mais est-ce qu’aujourd’hui dans le modèle que veut construire le PSG ça correspond. Ils devront tendre vers ça parce que dans tous les très grands clubs, c’est l’entraîneur qui domine le système. »

À voir aussi : PSG : Julian Nagelsmann, enfin l’entraîneur idoine ?