Depuis hier midi, le PSG connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c’est un gros morceau puisqu’il s’agit du Bayern Munich pour un remake de la dernière finale de la C1. Pour Habib Beye, c’est le meilleur tirage possible pour les Parisiens.

“C’est le meilleur tirage possible parce que pour le PSG, peu importe sur qui vous tombez, le but c’est d’aller en finale. Concrètement, si vous sortez en quarts de finale contre le Bayern c’est un échec. Si vous sortez en quarts de finale contre l’Atalanta c’est un échec même si on mettra toujours en rapport avec l’adversaire. Moi, je trouve que c’est enfin l’opportunité pour le PSG d’être vu comme un très grand club, lance Beye sur le plateau du Canal Sports Club. L’année dernière, ils ont été en finale et on a continué à dire c’était l’Atalanta, c’était Leipzig. On a considéré que c’était une petite finale parce qu’ils avaient battu entre guillemet des petites équipes. Là au moins, s’ils battent le Bayern on dira peut-être enfin que le PSG est une très grande équipe. […]Je ne suis pas sûr que ce soit un super tirage pour le Bayern.“