Performant avec l’équipe U19 du PSG, Ayman Kari avait décidé de rejoindre le FC Lorient sous la forme d’un prêt cet hiver afin de débuter sa carrière dans le monde professionnel. Mais le Titi n’a pas disputé la moindre minute avec les Merlus. Une situation qui devrait bientôt changer.

Présent dans le groupe Elite mis en place par la nouvelle direction du PSG l’été dernier, le milieu de terrain de 18 ans, Ayman Kari, était régulièrement appelé avec le groupe professionnel mais n’avait pas disputé la moindre minute sous les couleurs parisiennes à l’inverses de ses coéquipiers El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery. Pourtant, le Titi surnagé dans la catégorie U19 entraînée par Zoumana Camara. Et afin d’être lancé dans le grand bain, le natif d’Ivry-Sur-Seine a été prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Lorient, avec une année reconductible.

« Kari aura des fenêtres pour s’exprimer d’ici la fin de saison »

Appelé à quelques reprises dans le groupe des Merlus (cinq fois sur une feuille de match), Ayman Kari n’a cependant pas disputé une seule minute sur les terrains de Ligue 1. Une situation qui devrait bientôt changer, comme l’a indiqué il y a quelques jours le coach lorientais, Régis Le Bris, dans des propos rapportés par Ouest-France : « C’est un jeune joueur qui découvre le foot adulte. Aujourd’hui, il fait partie intégrante du groupe comme quelqu’un qui pourrait entrer ou débuter un match. Il a fait des bons pas en avant, mais il est aussi dans une concurrence au milieu, avec sept ou huit joueurs. Cependant, il aura quand même des fenêtres pour s’exprimer d’ici la fin de saison, Ayman l’a mérité. Et aussi pour voir ce qu’il est capable de produire en compétition. »

Actuellement 11e du classement à six journées de la fin, les Merlus n’ont plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Une belle occasion pour Ayman Kari d’accumuler du temps de jeu dans les semaines à venir. Lors des prochaines journées, le FC Lorient affrontera le PSG, le Stade Brestois, le Montpellier Hérault, le RC Lens, le Clermont Foot et le RC Strasbourg.