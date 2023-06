Bilan CS : Mukiele ou l’imbroglio de l’ischio

Recruté l’été dernier, Nordi Mukiele n’a pas pu réaliser une saison aboutie, du fait de sa blessure à l’ischio jambier. Renfort défensif de poids, il a souvent été crucial au PSG dans la rotation. Polyvalent, fort dans les duels, quel bilan peut-on dresser de la saison 2022/2023 de Nordi Mukiele dans le club de la capitale ?

Troisième recrue du PSG pendant le mercato estival 2022, Nordi Mukiele arrive dans la capitale en provenance du RB Leipzig pour 12 millions d’euros pour fouler la pelouse du Parc des Princes. L’enceinte dans laquelle il a inscrit son dernier but, encore à l’heure actuelle, lors du match PSG-Leipzig en phase de groupe de Ligue des Champions le 19 octobre 2021 (victoire 3-2 du PSG). Oui, Nordi Mukiele n’est pas un buteur, son profil paraissait justement intéressant dans le secteur défensif ! Nordi Mukiele est un joueur polyvalent, capable de jouer dans l’axe, latéral et même piston droit, et l’a montré cette saison avec Paris. Le natif de Montreuil était arrivé dans la capitale plein d’ambitions et prêt à jouer où on aurait besoin de lui : « Si je peux aider dans l’axe et en piston je le ferais avec grand plaisir puisque j’aime jouer aux deux postes » (interview donnée à PSGTV lors de son arrivée). Comme un joker en défense, pour suppléer Achraf Hakimi, Nordi Mukiele à aussi remplacer dans l’axe et a pas mal jouer cette saison. Au départ un peu poussif, au fil des minutes jouées, le Francilien a réussi à trouver son rythme et s’imposer comme une bonne recrue au PSG, si ce n’est sa blessure aux ischios-jambiers qui est venue plomber sa saison et donc son ascension.

Très fier de rejoindre le @PSG_inside aujourd'hui 🔴🔵 Merci aux dirigeants de la confiance qui m'est accordée, et merci beaucoup à tous les supporters pour les messages de bienvenue que je reçois depuis looongtemps déjà 👀❤️ À très vite sur les terrains 🔥🃏 pic.twitter.com/MZUCCRJ1Y7 — N O R D I (@NordiMukiele) July 26, 2022 Twitter : @NordiMukiele

Des statistiques encourageantes

En 25 rencontres jouées Nordi Mukiele n’a pas marqué de buts et délivré 3 passes décisives pour le Paris Saint Germain. En tant que défenseur remplaçant, les contributions de buts ne reflètent pas réellement le niveau du joueur. Le vice champion d’Allemagne 2021 n’aura joué que 1345 minutes cette saison, soit 30% des minutes possibles, le reste du temps, le Français le passe sur le banc (30%) ou absent (40%). Contrairement à son compatriote Hugo Ekitike, Nordi Mukiele a joué dix fois 90 minutes avec un total de 14 titularisations. Concernant le rôle que lui a attribué Christophe Galtier, le joueur formé à Laval a occupé le couloir droit dans une défense à 4 (9 fois), puis le rôle de piston droit, donc plus offensif, dans une défense à 5 (7 fois), il a également été axial (8 fois). Entre autre, Mukiele se résume par sa polyvalence, mais les performances défensives ont également été au rendez-vous malgré l’irrégularité de ses poisitons.

En effet, le joueur domine ses coéquipiers dans beaucoup de domaines. Premier dans le nombres de tacles réussis par match (1.82 par match), premier en nombre de ballons contrés par match (1.75 par match), premier en terme de passes bloquées (1.03 par match) et premier dans le taux de duels aériens gagnés (67.7 %). Capable de grands retours défensifs et d’effectuer des tacles glissés comme debout. Le problème est que ces données sont à relativiser du fait de son faible temps de jeu. Mais quand Nordi Mukiele a eu l’occasion d’enchaîner les matchs, le joueur a réussi à monter en puissance, et devenir plus juste défensivement. Son match contre Troyes au Parc des Princes le 29 octobre 2022 (victoire 4-3 pour les Parisiens) peut être une référence pour lui comme pour les supporters : il a aidé son équipe à dominer dans les duels en remportant 64% de ses oppositions, il réussit tous ses tacles (4/4), réalise le plus grand nombre d’interceptions (3) et ballons récupérés (5) et a eu un taux de réussites de passes de 93%.

Maudits ischios…

Si seulement, cette blessure aux ischios jambiers contre Rennes n’avait pas eu lieu, peut être que sa progression aurait fait de lui un titulaire indiscutable en fin de saison, notamment avec les nombreuses blessures qu’a subi l’effectif parisien. Et pourtant sa première absence n’avait duré qu’un peu plus d’un mois (8 matchs au total). Les examens étaient rassurants, mais une rechute deux matchs plus tard, face au FC Nantes le 4 mars 2023, a mis un terme à saison prématurément. Le 11 avril, le PSG informe que « pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du Paris Saint-Germain a opté pour une intervention chirurgicale. […] et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison« . Le joueur, ensuite, tiendra un message significatif sur sa déception : « Je vais travailler dur pour revenir plus fort la saison prochaine. […] En attendant, je serai le premier supporter du PSG. Merci encore pour votre soutien et allez Paris« .

Bonjour à tous,



Comme vous le savez, je suis éloigné des terrains depuis quelques semaines, après avoir écourté ma convalescence pour revenir plus vite, afin d'être disponible pour le club et les matchs importants qui nous attendaient. pic.twitter.com/25BEmxN0cK — N O R D I (@NordiMukiele) April 11, 2023 Twitter : @NordiMukiele

Quel avenir au PSG ?

Il faut se rassurer, avant cette blessure l’éloignant des terrains pendant 136 jours avec le PSG, le joueur ne faisait pas l’objet d’autres blessures importantes avec le RB Leipzig. Hormis cette saison, le joueur ne manquait que peu de matchs. On peut espérer qu’avec son opération, les choses iront mieux la saison prochaine. Car, oui, Nordi Mukiele ne devrait pas quitter Paris cet été. Sa blessure, en effet, ne le rend pas attirant pour d’autres clubs, encore faudrait-il s’appeler le PSG pour recruter un joueur blessé sur toute la saison. Mais est-ce que Mukiele jouera autant qu’il l’a fait cette saison, hors blessure ? Tout dépendra du futur entraineur, qui n’est pour l’heure pas encore connu. La question fatale de son salaire pose aussi soucis, comment Paris peut se permettre de payer plus de 8 millions d’euros annuels pour un remplaçant ? Le PSG n’en n’est malheureusement pas à son coup d’essai sur le sujet…

Bref ! Le bilan à dresser pour la saison de Nordi Mukiele est mitigée. Ses performances sont très encourageantes, il possède un niveau qui pourrait faire de lui un titulaire dans l’axe ou à droite. Sa polyvalence est un élément crucial pour le PSG car il peut aussi remplacer de nombreux joueurs ! Mais sa blessure a remis en cause sa progression, et la saison prochaine, on retourne à la case départ. Il faudra voir sur une année complète comment le joueur peut impacter le Paris Saint Germain. La rédaction de Canal Supporters lui accorde la note de 5,5/10.

