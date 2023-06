Prêté par le Stade de Reims l’été dernier et officiellement Parisien après une saison passée sous les couleurs Rouge et Bleu, Hugo Ekitike n’a pas convaincu le PSG, ni même les supporters. Le club de la capitale serait enclin à s’en séparer pendant le mercato estival 2023. Quelles sont les raisons d’un tel échec pour le joueur français ? Quel bilan dresser de son année dans la ville lumière ?

Hugo Ekitike était très attendu au PSG pendant le dernier mercato, pisté par des grandes écuries telles que Newcastle ou encore Manchester United, c’est finalement à Paris que le Rémois atterri pour essayer de se faire une place dans l’effectif du Champion de France 2022. Au milieu de l’inamovible MNM, quelle place pouvait prendre Hugo Ekitike face à une telle concurrence ? Comment bien aborder la saison quand on sait que l’on sera par défaut attitré au banc de touche ? Les choses partaient bien, le joueur avait hâte de jouer pour Paris, et montrait une ambition à la hauteur des espérances. C’était presque comme un rêve pour le nouveau numéro 44 du Paris Saint Germain, jouer aux côtés de Léo Messi, au Parc des Princes, pour le PSG ! Une songerie de laquelle Hugo Ekitike ne s’est pas vraiment extirpé.

Un bilan statistique… proche du néant

4 buts, 4 passes décisives, 32 matchs joués… Des statistiques qui collent bien à un défenseur central, mais non. Ce sont bel et bien les statistiques d’un avant-centre ! Il faut dire qu’Hugo Ekitike n’a jamais joué 90 minutes, mais même en tant que remplaçant ou titulaire sortant), le rendement n’a pas été à la hauteur. Un avant-centre, par définition est celui qui marque les buts, celui qui conclue les actions initiées par ses coéquipiers. Certes il ne doit pas scorer chaque but de son équipe… mais tout de même !

Atténuons le propos, et offrons à Ekitike la possibilité de se défendre. Le Rémois a joué un total de 1396 minutes, en 32 matchs sur 50 possibles : soit 31% de minutes jouées sur le total de la saison. Christophe Galtier n’a pas réellement offert à Ekitike l’occasion de s’imposer dans l’équipe, mais quand en attaque, Paris compte sur Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar pendant la moitié de la saison, 31% c’est déjà beaucoup ! Lorsque le coach lui fait confiance, soit par dépit de manque de joueurs ou par réelle intention de donner l’opportunité au Français de jouer, le numéro 44 ne donne rien et ne s’est surtout pas rendu important.

0,23 buts pour chaque 90 minutes jouées, ce n’est que trop peu pour un joueur qui avait brillé avec le Stade de Reims, une saison auparavant (11 buts et 4 passes décisives en 28 rencontres en 2021/2022). Le joueur n’a marqué que toutes les 384 minutes en moyenne, mais ses quatre réalisations, Hugo Ekitike ne les a faites qu’entre le 13 novembre 2022 (contre Auxerre, en Ligue 1) et le 11 janvier 2023 (contre Châteauroux, en Coupe de France). C’est durant cette période que les suiveurs du PSG pensaient que la bête était réveillée, le Parisien avait marqué un but, trois matchs d’affilés (contre Lens lors de la défaite 3-1 à Bollaert le 1er janvier 2023, contre Angers lors de la victoire 2-0 au Parc, puis contre Châteauroux). Mais tout à une fin, si rapide soit-elle.

Qui blâmer ?

Il reste cependant difficile de critiquer Hugo Ekitike au vu de sa mentalité, sa volonté de réussir et prouver qu’il n’est pas à Paris par hasard. En effet, Ekitike n’a pas été utilisé par Christophe Galtier en tant que buteur mais davantage comme un pivot, résultante peut être de la polémique du #PivotGang ? Dans ce registre, le Rémois était assez juste, il savait se démarquer, emmener les défenseurs pour libérer l’espace afin que Mbappé puisse prendre la profondeur. La fin de saison a été assez encourageante sur ce plan là par ailleurs. Le joueur a décrit son style de jeu : « Je suis un joueur ayant de « l’endurance, je suis technique, et j’ai une très bonne compréhension du jeu. J’ai des progrès à faire dans tous les domaines« . La deuxième affirmation est sans doute plus vraie que la première, mais dans le fond, le profil du joueur se résume à cela. Cependant l’attaquant n’a rien montré de tel lors de son passage à Paris. Entre déchets techniques, occasions de buts ratées, efforts défensifs quasi inexistants, la bonne volonté d’Ekitike ne suffit pas à le placer parmi les joueurs qui ne sont pas considérés comme indésirables.

Quel avenir ?

Car, en effet, Hugo Ekitike devrait être vendu ou prêté par le Paris Saint Germain pendant le mercato estival 2023. Pas convaincu, le club de la capitale lui chercherait une porte de sortie qui semblerait se localiser au Portugal. Le Sporting serait intéressé par un prêt et Paris également. Un peu à l’image du prêt de Pablo Sarabia, le Rémois passerait une saison à l’étranger et reviendrait à Paris plus aguerrie ? Peut-on y croire, on a vu ce que cela avait donné avec l’Espagnol, maintenant joueur des Wolverhampton Wanderers. Puis dans ce début de mercato, le PSG s’est activé pour recruter dans le secteur offensif, et pas sur que Hekitike rentre dans les plans du futur entraîneur. Malgré sa volonté de réussir à Paris et de faire mieux la saison prochaine, le joueur n’a pas nécessairement la maitrise de son avenir.

Le bilan final sur Hugo Ekitike est celui-ci, le Rémois était une promesse et cette dernière n’a pas été tenue. Peut-on lui laisser une seconde chance ? Pas si sur dans un club où tout doit aller vite, et où les joueurs doivent être performants pour continuer. La rédaction de Canal Supporters lui accorde la douloureuse note de 3/10 sur l’ensemble de sa saison.