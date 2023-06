Bilan des recrues 2022 : Vitinha, un bilan bigarré

Recruté au FC Porto par le Paris Saint Germain au 1er juillet 2022, faisant de lui la première signature du club parisien l’été dernier, Vitinha a été le recrutement le plus cher du dernier mercato. Censé être un élément central du milieu de terrain de la capitale pour suppléer Marco Verratti, le Portugais renvoie un sentiment d’une saison mitigée entre promesses et déceptions. Quel bilan peut-on établir de son premier exercice en tant que Rouge & Bleu ?

Première recrue du mercato estival 2022 pour le Paris Saint-Germain, avec une valeur d’achat de 41,5 millions d’euros, Vitor Machado Ferreira, alias Vitinha, rejoint le PSG à 22 ans pour renforcer le milieu de terrain. Un secteur du jeu affaibli par le nombre de départs (Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Georgino Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha…) qu’il fallait absolument reconstruire. Un chantier qui semble toujours en marche à l’aube de la saison 2023/2024, mais dans lequel il faudra intégrer l’ancien du FC Porto qui devrait rester dans le club de la capitale. Le joueur, peut s’inscrire dans l’avenir du club, mais au regard de sa saison, il faudra bien rebondir et progresser l’année prochaine car le bilan statistique est peu encourageant.

🫡 Ici C’est Paris ❤️💙 pic.twitter.com/7Ffl62zt4v — Vítor Ferreira (@vitinha) June 30, 2022 Twitter : @vitinha

Statistiquement limité

En effet, offensivement l’international portugais n’a pas répondu aux attentes. Dans son interview de présentation pour la PSG TV, Vitinha se présentait comme un joueur « porté vers l’attaque » : « J’aime créer, et faire le lien entre les lignes de l’équipe« . Finalement, le milieu de terrain aura fini la saison avec 2 buts et 4 passes décisives. On attend plus d’un milieu « porté vers l’attaque », censé faire le liant entre les lignes défensives et offensives, notamment en terme de passes décisives. Même quand on prend le nombre de passes progressives (passes de 9 mètre ou plus vers le but adverse), le joueur paraît être en contradiction avec ce qu’il dit lui : seulement 35 passes progressives dans sa saison. C’est moins que Marco Verratti (45), Rodri (80) ou encore Kimmich (82). Son impact offensif n’est pas à la hauteur de ce qu’on attend de Vitinha. Il a longtemps peiné à ouvrir son compteur pour le Paris Saint-Germain. Son premier but, si spectaculaire et libérateur soit-il, n’arrive que le… 15 avril 2023, lors de la victoire 3-1 du PSG face à Lens. Quand on pense aux buts pour Vitinha, comment ne pas se rappeler de son occasion face au Bayern Munich lors du match retour le 8 mars 2023… Un tir immanquable à ce niveau, symbolisant sa saison ratée offensivement.

Le champion de France 2023 a été un des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier cette saison, le sixième très précisément , avec 3339 minutes en 48 matchs joués. C’est notamment le joueur qui a joué le plus de matchs cette saison, à égalité avec Gigio Donnarumma. Il a été sur le terrain 75% du temps possible, mais cela ne se ressent pas vraiment, tant il n’a pas été réellement efficace offensivement, comme défensivement. Car oui, sur le plan défensif, Vitinha n’est pas efficace du tout. Il ne tente pas beaucoup de tacles par match (1,96 en moyenne cette saison), ne gagne pas de duels aériens (0,21 par match cette saison), logique du haut de ses 1m72. A l’instar de beaucoup de ses coéquipiers, il a régressé au fil de la saison, mais tout n’est pas à jeter.

Complémentarité Vitinha / Verratti ?

Depuis le départ du PSG de Thiago Motta, on répète souvent que le milieu de terrain du club parisien, c’est : Verratti.. et les autres. Recruter Vitinha devait apporter un plus, compléter le petit hibou dans le secteur médian, mais finalement malgré des similitudes dans les deux profils, le Portugais n’a pas réellement convaincu qu’il était un élément central pour l’avenir du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Car en effet, les deux joueurs se ressemblent sur plusieurs points, leur taille notamment : l’Italien mesurant 1m68 et le Portugais 1m72. « On me dira qu’elle n’est pas assez physique mais l’important c’est l’utilisation du ballon« , disait Christophe Galtier en conférence de presse d’avant match le vendredi 26 août 2022, en amont du match face au LOSC (victoire 7-1 des Parisiens), au sujet du duo Vitinha/Verratti. Mais ce point commun n’est pas forcément un facteur de complémentarité, particulièrement en terme de combativité physique. Marco Verratti défend plus par ailleurs, dans la récupération c’est indéniable, il est meilleur. Cependant, dans ce duo en théorie, nous avons un joueur qui défend en la personne du petit hibou, et un autre qui est davantage porté vers l’attaque : Vitinha. Mais techniquement et tactiquement, les deux joueurs se sont montrés performant au début de saison dans ce nouveau système. Mais sur la fin de saison, le niveau de jeu des deux pierres angulaires du milieu de Christophe Galtier s’est essoufflé.

Un avenir brillant à Paris ?

Mais donc quel avenir pour Vitinha au Paris Saint-Germain ? Doit-on s’attendre à le revoir autant titulaire que cette année ? Peut-on espérer retrouver la doublette des « deux V » du début de saison, voire mieux ? Vitinha a montré qu’il pouvait s’imposer dans l’effectif du PSG, mais il doit grandement progresser. De plus, c’est une valeur sure en terme de présence : peu de cartons jaunes cette saison (3), aucune blessure avec les Rouge & Bleu, Vitinha peut vraiment monter en puissance sous Luis Enrique. Malgré des rendez-vous manqués, une fin d’exercice 2022/2023 en demi teinte, Vitinha n’est pas une mauvaise recrue pour le PSG. À voir désormais avec qui il sera en concurrence la saison prochaine.

Les notes de la rédaction de CS :

La rédaction de Canal Supporters lui accorde la note de 5/10.