Bilan des recrues 2023 : Arnau Tenas et Cher Ndour, inconnus au bataillon

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Le tour est venu quant à deux jeunes : Arnau Tenas et Cher Ndour

L’été dernier, le PSG surprenait les observateurs en recrutant le portier du Barcelone B, Arnau Tenas. Un jeune gardien très prometteur, apprécié par Luis Enrique, notamment pour son jeu au pied. Le projet était clair : miser sur les jeunes talents. Dans cette optique, le directeur sportif Luis Campos décidait de recruter Cher Ndour, libre en provenance de Benfica. Si on pouvait imaginer que les deux joueurs ne seraient pas titulaires, on en vient maintenant à se demander la raison de leurs recrutements. Canal Supporters vous dresse un bilan de la saison du portier et du milieu de terrain.

Tenas, un très court espoir

En six matchs joués, dont cinq comme titulaire, Tenas a impressionné de par ses arrêts réflexes. L’Espagnol a tout de même encaissé en moyenne 1,2 buts par match, pour un total de 7 buts concédés, tous provenant de l’intérieur de la surface de réparation. Cette saison, il a réalisé 3,2 arrêts par match avec un taux de réussite de 73%, totalisant 19 arrêts. Parmi ceux-ci, 12 ont été effectués sur des tirs depuis l’intérieur de la surface et 6 depuis l’extérieur. Il a également paré 4 tirs mais n’en a capté aucun, ce qui montre une tendance à repousser plutôt qu’à sécuriser complètement les ballons.

Outre ses compétences en tant que gardien, Tenas se distingue par une grande qualité de jeu au pied, indispensable pour le système de Luis Enrique. Avec une moyenne de 39 touches par match, il a été sollicité et impliqué dans la construction du jeu de son équipe. Sa précision de passe (passes longues, courtes, transversales) globale est plutôt bonne avec 80%, se décomposant en une précision de 91% dans sa propre moitié et de 23% dans la moitié adverse. Ses longues passes ont une précision de 43%, tout comme ses passes lobées.

Ndour, le fantôme

Cher Ndour a joué quatre matchs joués avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le milieu a ensuite été prêté à Braga lors du mercato hivernal, un prêt où il a dû se contenter de quelques miettes en guise de temps de jeu. Avec Paris, l’Italien a en moyenne 10,3 touches de balle par match, avec une précision de passe à saluer : 92%. Dans sa propre moitié de terrain, il réussit 82% de ses passes, tandis que dans la moitié adverse, il affiche une précision parfaite de 100%. Ses passes longues, bien que rares (0,3 par match), sont également précises à 100%.

Sur le plan défensif, le joueur de 19 ans effectue en moyenne 0,7 tacles par match et récupère 1,7 ballons. Il n’a pas réaliser d’interceptions, ni de dégagements, mais il a été dribblé par un adversaire seulement 0,3 fois par match. Il réussit aussi 0,3 dribbles par match, avec un taux de réussite de 100%. Il remporte 1 duel par match, soit 38% de tous ses duels, avec un meilleur taux de succès au sol (60%) par rapport aux duels aériens, où il n’a pas encore remporté de confrontation malgré son mètre 90. Cher perd en moyenne la possession du ballon 1,3 fois par match. A noter qu’il a réalisé une performance aboutie lors du match de Coupe de France contre Revel, en inscrivant un beau but et en jouant l’intégralité des 90 minutes.

Un avenir à Paris ?

Bien que talentueux, l’avenir des deux parisiens semblent s’écrire en pointillés. D’une part, le PSG va recruter Matvey Safonov pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, puisqu’Arnau Tenas n’a pas su répondre aux attentes. De plus, le portier d’1m85 priorise un prêt dans un club de Liga pour se développer. Concernant le milieu italien, le flou est total. Selon Foot Mercato, Cher Ndour souhaite s’imposer sous les couleurs Rouge & Bleu et compte effectuer la tournée estivale sous les ordres de Luis Enrique. Par ailleurs, les promus en Serie A, Côme et Parme, pourraient essayer de négocier un prêt en cas de feu vert de la direction parisienne.

Les notes d’Arnau Tenas et de Cher Ndour pour la saison 23-24

Pour leur saison, Canal Supporters a décidé de ne pas attribuer de notes aux deux joueurs. Au vu de leur très faible temps de jeu, il est impossible de les juger et d’avoir un avis réellement tranché sur eux.