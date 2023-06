Bilan : Leo Messi a joué pour le PSG… et puis c’est tout ?

Officiel depuis une semaine, Lionel Messi quitte le PSG après deux saisons passées sous les couleurs de la capitale. Une première expérience hors Barça pour le septuple Ballon d’Or qui s’est soldée par des huées lors de son dernier match au Parc Des Princes. La Pulga s’envole maintenant pour les Etats Unis, quel bilan tirer du passage de Messi au Paris Saint Germain ?

C’est officiel, Lionel Messi ne reviendra pas au FC Barcelone cet été, mais à l’Inter Miami de David Beckham. Deux anciens parisiens réunis sous le soleil de Floride, ils pourront donc ressasser leurs passages respectifs dans le club de la capitale. Si Beckham n’est resté que 6 mois avant de mettre un terme à sa carrière dans l’émotion au Parc Des Princes, Messi a lui passé deux saisons à Paris. Arrivés en héros, reparti par la petite porte, Lionel Messi n’aura pas réussi à marquer de son talent l’histoire récente du du club parisien. Son bilan, lui, est mitigé, entre statistiques et rendez-vous manqués ; entre magie sur le terrain et une histoire d’amour gâchées avec les supporters.

Deux saisons, 75 matchs, 32 buts pour 34 passes décisives, Léo Messi a été indéniablement efficace avec le PSG. MAIS ! Parce qu’il y a toujours un mais, la mayonnaise n’a pas pris avec les Rouge & Bleu. Le diamant que Paris avait recruté un certain 10 août 2021 s’est plutôt révélé être le diamant Koh-i-Noor (diamant maudit de la famille royale d’Angleterre).

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙

Une première saison d’adaptation, ponctuée de quelques fulgurances

La première saison de Messi au Paris Saint Germain a été longue, très longue pour le joueur et les fans. Le joueur a eu des difficultés à s’intégrer dans l’équipe, mais surtout à la ville parisienne et son climat loin d’être similaire à celui de la Catalogne. Avec seulement 6 buts en championnat, plus faible rendement pour lui depuis la saison 2005-2006 au FC Barcelone (titularisés 17 fois), Messi aura pêché à ouvrir son compteur parisien. Mais comme l’histoire est souvent bien faite, son premier but avec le PSG arrivera à un moment clé : le but du 1-0 contre Manchester City, en phase de groupe de Ligue des Champions, au Parc Des Princes, face à Pep Guardiola, le plus grand coach à ses yeux. Tout était fait pour que la Pulga soit au centre du projet parisien, qu’il se sente chez lui à Paris. La présence de beaucoup d’Argentins (Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Mauricio Pochettino) dans le vestiaire, comme point de repère pour le capitaine de l’Albiceleste, était un point important pour le premier « M » de la MNM.

Là aussi, c’est un point important pour dresser le bilan de Léo Messi au PSG. Il était un élément crucial de l’équipe, car cette dernière était tournée autour de la MNM. Un sentiment de gâchis se dégage autour de ce trio d’attaque qui devait régner sur l’Europe. Et pourtant l’attaque parisienne était très efficace, sur la saison le trio marque en effet 63 buts et délivre 42 passes décisives, tout de même ! Mais le Ballon d’Or 2021 est peu présent dans ces statistiques tout comme sur la scène européenne. Si Nasser Al Khelaïfi prônait l’idée qu’il n’y avait pas que la Ligue des Champions dans une saison à Paris, c’est bel et bien en C1 que l’on attendait le trio d’attaque. Au final, Messi n’a pas prouvé qu’il avait ramené tout son talent avec lui depuis Barcelone. Un penalty raté contre le Real Madrid au match aller des huitièmes de finale et une absence d’influence dans le jeu au match retour auront suffit à dire que la venue de Messi au PSG est un échec.

Deuxième saison pleine de contradiction

Entre bonnes performances en championnat et huées du Parc des Princes à son encontre, la seconde saison de l’Argentin à été une contradiction à elle seule. Son début de saison avant la Coupe du Monde à été un cadeau de Noël avant l’heure. La MNM était injouable, efficace, et la Pulga, cette fois, était au cœur de cette réussite. Puis vint la plus belle des compétitions et un sacre final pour aboutir la carrière d’un joueur considéré comme le meilleur de l’histoire. Mais qui aurait cru que cette fulgurance s’arrêterait là ? 2023 aura été un long chemin pour les supporters parisiens et les performances de Lionel Messi seront à l’image de cette sensation de saison interminable. Attendu en Ligue des Champions, encore, notamment avec la blessure de Mbappé avant le match aller, Messi n’a pas brillé face aux Munichois. Une nouvelle élimination en huitième de finale de coupe d’Europe, mais aussi de Coupe de France, il ne reste à nouveau que le championnat pour Léo Messi et les siens.

En Ligue 1 Uber Eats, les performances du numéro 30 parisien sont tout de même remarquables. Il finit la saison en double-double, avec 16 buts et 16 passes décisives. On peut largement penser que sans lui, le PSG ne marquerait pas l’histoire en remportant le 11ème titre de son histoire, mais laisserait plutôt Lens filer vers sa propre histoire. Et malgré des performances à la hauteur de son talent, Léo Messi à été conspué par les supporters du Paris Saint Germain. Un peu le bouc émissaire de la saison ratée du club de la capitale, Lionel Messi en a pris pour son grade cette saison. Mérité ou non, c’est le cas et on ne peut s’en défaire. Mais avec du recul, il faut se rendre compte que pour sa dernière, le Parc siffle le meilleur passeur de Ligue 1 Uber Eats, un joueur qui n’a jamais vraiment fait de vague dans le club parisien.

Malgré des faux pas, le meilleur joueur de l’histoire aura été parisien

Arrivé dans l’humilité, il est reparti dans les sifflets. Le seul dérapage que l’on pourrait lui accorder extra sportivement, c’est son escapade en Arabie Saoudite. Sans doute le point de rupture entre le club et le Champion du Monde.Une faute sanctionnée par le club, et ses excuses n’ont pas tardé après l’affaire. Si ce n’est ce dérapage, Lionel Messi à toujours eu un certain respect pour le club : Paris lui propose le numéro 10 de Neymar, avec l’accord du Brésilien et l’Argentin n’y fait rien, et reprend son numéro 30 de ses débuts au Barça. Un acte futile, mais symbolique quand on sait ce que représente le numéro 10 dans le monde du football, et notamment pour la Pulga. Présent pour les actions sociales du club, aucune vague dans le vestiaire, on pourrait lui reprocher de ne pas saluer les supporters en déplacement, comme à domicile, mais l’histoire d’amour entre les deux partis n’a jamais réellement pris.

Faute d’implication, ou déception de ne pas voir le Messi du grand Barça, c’est finalement une relation d’animosité qu’a vécu le couple supporters/Lionel Messi. Pourtant tout était bien parti à l’heure de la présentation du joueur, le 11 août 2021, devant le Parc des Princes avec des milliers de supporters entonnant des chants à la gloire de la Pulga. Une gloire acquise et retransmise au PSG qui s’est bien ressenti sur les finances du club.

Confondre politique sportive et marketing

Il est clair que le passage de l’Argentin au Paris Saint Germain aura été une réussite économique pour le club de la capitale. A peine le contrat signé et la photo officielle postée sur les réseaux sociaux, le club à eu un gain de 25 millions de followers sur un mois. Une réalité qui s’est ressentie aussi après son départ, avec un départ de plus de 2 millions de followers depuis l’annonce officielle. Les réseaux représentent un grand aspect du merchandising, puisqu’ils sont la première vitrine du PSG pour vendre les produits dérivés et les maillots du club. Concernant les tuniques Rouge & Bleu, Messi était, loin devant Mbappé et Neymar, le premier choix des acheteurs pour le flocage de leur maillots. A tel point que le Pape François, lui même, à reçu son maillot au nom de son compatriote. Paris vendant près d’1 million de maillots par an, et Messi comptant pour la majorité d’entre eux, le gain est énorme, il faudra voir si le club parvient à maintenir le cap avec son départ. Notamment lors de ses tournées internationales d’entre deux saisons. Celle au Japon de 2022 ayant rapportée 12 millions d’euros, celle de cet été risque de moins rapporté avec l’absence de l’icône argentine.

Le bilan reste que le PSG à confondu recrutement sportif et marketing en faisant venir Léo Messi à Paris. Une histoire de contradiction entre un rêve sportif de passer un gros gap en Ligue des Champions et grandir en tant que marque. L’un des projets a réussi et l’autre a échoué. La déception des supporters est partagée du côté de l’Argentin. Avant de signer à l’Inter Miami, le septuple ballon d’or s’est livré pour Mundo Deportivo sur son expérience parisienne, et son bilan corrobore avec celui fait pas les suiveurs du Paris Saint Germain.

« Des sentiments mitigés »

Si la plupart des supporters ne garderont pas Messi dans leur cœur, la Pulga non plus ne se souviendra pas de Paris comme une belle expérience : « Je termine mon passage à Paris sur un sentiment mitigé. La première année a été difficile. La deuxième a été superbe au début, puis je pense que la Coupe du monde a marqué un tournant pour toutes les équipes en général ». Un passage de deux saisons qui auront été un véritable calvaire pour lui également : « Durant ces deux années, je n’étais pas heureux. Cela affectait ma vie de famille« . Venu pour aider le PSG à atteindre ses objectifs, il repart avec un sentiment de travail non accompli, mais sans trop de regrets : « J’espérais terminer la saison d’une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi« .

🗣️ Leo Messi : "J'espérais finir différemment. Mais bon c'était 2 années – qui dans l'ensemble – étaient difficiles pour moi… mais qui sont déjà derrière moi"

Quoi qu’il en soit, on pourra garder en tête que le meilleur joueur de l’histoire du ballon rond aura joué pour le PSG. Mais à quel prix ? Celui du regret, de la déception, du bénéfice économique, d’échecs sportifs… Messi est maintenant un joueur de l’Inter Miami, la fin d’une ère pour le football européen, la fin d’une ère, aussi, pour le Paris Saint Germain.