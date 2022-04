Billet CS – Rouge & Bleu, il y a encore de l’espoir

Tirer du positif pour cette saison 2021 – 2022 du Paris Saint-Germain ? En voilà une tâche bien compliquée. Mais possible. Le but n’étant pas de réfuter le bilan que l’on s’accordera tous à qualifier de mitigé, ou catastrophique et bien évidemment au final, de négatif. Le positif pouvant parfois être un simple angle de vue, c’est par celui-ci que je m’efforcerais de regarder cette saison du PSG. Car oui, des choses, des éléments de cet exercice 2021 – 2022 sont à garder et peuvent servir dans la durée au club de la capitale.

Un titre historique

Le premier et le plus évident de tous : le dixième titre de champion de France de l’histoire du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’inscrit au zénith des palmarès du football français, et peu importe les circonstances et le contexte, c’est un réel accomplissement. Au-delà même du dixième, je suis de ceux qui pensent qu’un titre de champion ne doit jamais être négligé ou banalisé, pour preuve, il suffit de se rappeler des années récentes à l’issue desquelles le PSG n’a pas été sacré champion de France. Le point d’orgue de la déception des supporters du PSG ? Le 9 mars dernier et la désillusion en Ligue des Champions, avec cette élimination en huitième de finale face au Real Madrid. C’est en grosse partie cette déconvenue qui engendre aujourd’hui une certaine indifférence devant ce titre de champion de France historique. Comme si le PSG n’existait que pour briller en Europe … ne serait-ce pas le cas ? La majorité des observateurs du ballon rond s’y accordent, et en interne, le discours semble aller dans ce sens, à l’image des déclarations sur la coupe aux grandes oreilles qui résonnent à chaque interview, conférence de presse ou présentation d’une nouvelle recrue. Un discours émanant du club qui aujourd’hui déteint sur beaucoup, et nous mène à des succès minimisés à l’échelle nationale. Pourtant, Paris lâche du terrain depuis quelques saisons, et doit redevenir maître chez lui. Le club de la capitale décroche ce titre historique au Parc des Princes ce samedi dans la foulée de la rencontre (1-1) face au RC Lens, un peu plus tôt dans la journée, c’est outre-Rhin que le Bayern Munich remporte le titre de champion d’Allemagne (son dixième consécutif) en s’imposant (3-1) face à son dauphin le Borussia Dortmund. Pourquoi parler du champion d’Allemagne ? Car lui aussi a connu des déconvenues cette saison, qui sont, dans les chiffres, entrées dans l’histoire, sans oublier son élimination également prématurée en Ligue des Champions face à un Villarreal supposé bien inférieur aux Bavarois. Alors oui, ce dixième titre de champion de France, est LA note positive de la saison 2021 – 2022 du Paris Saint-Germain, et restera gravé dans l’histoire. Une histoire qui, dans les faits, s’écrit maintenant.

L’étoile sous le maillot

Dans une saison agitée par de fortes perturbations, Kylian Mbappé est assurément le rayon de soleil. Auteur jusqu’ici de 22 réalisations et 14 passes décisives, il est encore course pour être le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat de France 2021 – 2022. On pourra aisément se souvenir que le champion du monde 2018 est assurément le principal artisan du dixième titre de champion de l’histoire du PSG. Là où beaucoup ont vendu le Paris Saint-Germain comme un frein à sa carrière depuis 2017, Mbappé est devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète sous les couleurs Rouge & Bleu. La progression en tant qu’homme et que joueur est exceptionnelle, et cette saison 2021 – 2022 taille patron de sa part est à l’image de ce propos. En fin de contrat en juin prochain, l’histoire ne serait que plus belle avec la signature d’un nouveau bail, et tirer le positif à son paroxysme en l’étendant dans le temps … .

Des promesses tenues

Quand les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, le mercato est bien souvent la deuxième raison pour les supporters et observateurs pour vibrer, débattre et donner leurs avis. Et cette saison du PSG ne laisse que peu de place pour l’enthousiasme du côté sportif, alors penchons-nous sur le mercato. Qualifiée de « mercato XXL », la période estivale 2021 des transferts du PSG est une belle promesse non tenue. Cependant deux éléments peuvent être considérés comme des satisfactions : Achraf Hakimi et Nuno Mendes. A respectivement 23 et 19 ans, ils sont les deux latéraux du PSG et deux joueurs avec lesquels le club de la capitale peut construire son avenir. Avec 36 rencontres disputées pour sa première saison en Rouge & Bleu, l’international marocain (46 sélections) pose sa tente sur le flanc droit parisien, tandis que l’international portugais (10 sélections) a lui élu domicile sur le flanc gauche, en disputant 32 matchs au cours de cet exercice 2021 – 2022. C’est la véritable régularité et la satisfaction enfin trouvées dans les couloirs depuis la première saison de Serge Aurier et le passage de Maxwell qui me font penser que Nuno Mendes et Achraf Hakimi font partie du positif à tirer de cette saison. En plus de ces deux jeunes joueurs, Sergio Ramos (36 ans) peut être ajouté à cette liste. Lors de ces quelques sorties, toutes satisfaisantes, en 2021 – 2022, l’ancien du Real Madrid a montré du sérieux et de l’assurance. En gagnant en régularité et en rythme, l’international espagnol (180 sélections) pourrait, sur le court terme, devenir une pièce maîtresse de l’effectif du PSG.

L’herbe est plus verte chez les filles

Si en dehors du terrain les féminines du PSG ont fait parler d’elles pour de mauvaises raisons, sur le plan sportif le positif est un peu plus au rendez-vous. Si l’on ne prend pas beaucoup de risque an disant que les filles du PSG termineront dauphines de l’OL en D1 Arkema, l’histoire est tout autre en UWCL. Le groupe de Didier Ollé-Nicolle disputera les demi-finale de Ligue des Champions les 24 et 30 avril prochains face à leur grandes rivales à l’échelle nationale : l’Olympique Lyonnais. Et pour se hisser jusque-là, Marie-Antoinette Katoto et compères se sont défaites des filles du Bayern Munich le 30 mars dernier au Parc des Princes en quart de finale retour sous les yeux de 27 262 supporters qui ont garnis les travées ce soir-là. Un record est tombé lors de cette rencontre et pourrait être battu en demi-finale retour (30 avril) d’UWCL face aux filles de l’OL, un match au cours duquel les féminines du PSG tenteront de décrocher la troisième finale de Ligue de Champions de leur histoire. Pour l’occasion, le Collectif Ultra Paris (CUP) a fait un appel au peuple parisien afin de se rendre au Parc des Princes pour encourager les filles de Didier Ollé-Nicolle au match retour, tout en saluant l’exemplarité et le mérite de celles-ci. Les féminines du PSG peuvent donc se vanter de ce succès d’estime, ajouté aux résultats sportifs, et donc d’être une vague de positivité dans cette saison 2021 – 2022 du Paris Saint-Germain.

Oui, les supporters du Paris Saint-Germain ont milles et une raison de faire part de leur mécontentement. Et au risque de me répéter, il ne s’agit pas de nier les soucis qui existent au sein du club, seulement de m’attarder sur d’autres éléments qui ont fait la saison 2021-2022 du PSG. Et le plus positif, c’est qu’il ne sera pas impossible, mais difficile de faire pire saison.