Comme annoncé plus tôt dans la journée, Bitpanda devient le nouveau Partenaire Premium et Partenaire Officiel du PSG pour le trading de cryptomonnaies.

Le PSG a un nouveau partenaire premium. Via un communiqué, le club de la capitale a officialisé son nouveau partenariat avec Bitpanda, « une marque financière de premier plan qui redéfinit la manière dont les gens investissent et interagissent avec les crypto-actifs. » Le PSG annonce un contrat pluriannuel avec son nouveau partenaire premium.

« Cette collaboration témoigne de la volonté de Bitpanda de s’associer à des organisations de renommée mondiale, symboles d’excellence et d’un style de vie moderne capable de séduire un public international. Cette alliance unit deux pionniers dans leurs domaines respectifs autour de valeurs communes : l’excellence, l’innovation et une vision tournée vers l’avenir qui touche une audience globale. » Dans le cadre de ce partenariat, Bitpanda prévoit des activations numériques immersives, la participation des joueurs à la création de contenu, ainsi que des expériences exclusives pour rapprocher les fans de leur club favori. De plus, « Les utilisateurs de Bitpanda bénéficieront d’opportunités uniques, comme un accès privilégié aux matches du PSG, des invitations à des événements exclusifs et la possibilité de rencontrer des légendes passées et présentes du Club », précise le club parisien.

Via le site officiel du club, la directrice des partenariats globaux au Paris Saint-Germain, Nicola Ibbetson, a exprimé sa joie après cette signature : « Nous sommes ravis d’accueillir Bitpanda en tant que Partenaire Premium. Ce partenariat illustre notre engagement partagé en faveur de l’innovation et de l’excellence, en offrant des opportunités uniques pour nous connecter avec nos fans dans le monde entier et pour façonner l’avenir de la participation numérique dans le sport. »