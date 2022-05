C’est de notoriété publique, le PSG peut se targuer de posséder l’un des meilleurs centre de formation de l’hexagone. Cette saison encore plus que les précédentes, le vivier parait assez impressionnant avec des U19 qui brillent à l’échelon national. Certains d’entre eux sortent du lot tels que Younes El Hannach, El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Warren Zaire-Emery ou encore Djeidi Gassama.

Dans les éléments avec un chouïa plus de galons, on peut citer Xavi Simons et Edouard Michut qui sont très souvent convoqués au sein du groupe rouge et bleu concocté par Mauricio Pochettino. Problème, s’ils sont souvent sur le banc donc, ces derniers ne prennent part aux rencontres qu’avec parcimonie, et c’est peu de le dire. Une situation qui agacerait quelque peu des titis parisiens en quête d’une certaine garantie de temps de jeu.

Des jeunes qui en attendent davantage

Ce dimanche, c’est Le Parisien, par le biais de son site internet, qui évoque le cas de plusieurs espoirs issus du centre de formation du PSG. Ainsi, pour l’heure, la situation exposée plus haut ne semble pas rédhibitoire pour des joueurs qui ne se font que très peu d’illusion sur le management du technicien argentin. Pourtant, celui-ci avait annoncé que des minutes seraient octroyées aux jeunes pousses du club une fois le dixième titre de champion de France en poche. Mais force est de constater que le coach rouge et bleu a quelque peu revu sa copie depuis, Xavi Simons ou Edouard Michut n’ayant nullement participé à la dernière rencontre face au RC Strasbourg ce vendredi (3-3, 35e journée de Ligue 1). En revanche, Le Parisien nous indique que les décisions de Mauricio Pochettino seront scrutées avec grande attention lors des trois matches restants. Alors que plusieurs joueurs sont en pourparlers afin de, soit prolonger leur bail, soit de parapher un premier contrat professionnel, ne pas laisser de temps de jeu aux jeunes d’ici à la fin de l’exercice pourrait devenir problématique.

Spécifiquement, toujours selon le média régional, l’entourage du dernier titi d’Or en date, Ayman Kari, serait un chouïa surpris du peu d’apparitions au sein des entraînement avec les pros de celui qui se trouve en discussions avancées avec le PSG alors que son contrat stagiaire se conclu en juin prochain et que nombre de clubs seraient d’ores et déjà sur les rangs. Le talentueux milieu de terrain de 17 ans, auteur d’une superbe saison, laisserait néanmoins toujours sa préférence à son club formateur malgré certaines sollicitations venues de l’étranger. Pour l’heure part, Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu se poseraient des questions. Le premier cité attendrait certaines garanties sportives avant d’apposer sa signature sur un nouveau bail, lui qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Enfin, pour ce qui est du solide défenseur de bientôt 17 ans, il serait en réflexion sur son avenir. Lui aussi attendrait de voir quelle place lui sera octroyée au sein du projet rouge et bleu. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés à l’image du Bayern Munich ou du RB Leipzig.

Le PSG devra donc, plus que jamais, se méfier de la fuite de ses meilleurs éléments, ceux-ci attisant toujours autant de convoitises, notamment des clubs de Bundesliga…