El Chadaille Bitshiabu (16 ans), est l’un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le titi parisien s’entraînait régulièrement avec les pros cette saison et pourrait être amené à apparaître dans la rotation de l’équipe professionnelle la saison prochaine. Pour Madein Paris, magazine qui est en immersion chez les U19 du PSG, El Chadaille Bitshiabu a évoqué ses séances avec les pros.

“S’entraîner avec les pros ? C’est agréable parce que l’on vit vraiment le football. C’est une opportunité pour moi de pouvoir progresser. Je continue de bosser, bosser et même essayer de faire mieux que les pros pour pouvoir un jour, dès que le coach m’appelle, que je sois présent. J’essaye de me donner au maximum et d’être le meilleur dans tout ce que je fais, indique le titi parisien. Je le prends comme un match. Chaque jour que je viens ici, je me dis que c’est la guerre pour que j’essaye de récolter ma place. Ce n’est pas facile mais il faut continuer à le faire jusqu’à trouver sa place.“