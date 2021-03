Bitton : “Ces matches éliminatoires à la Coupe du monde arrivent au mauvais moment”

Actuellement avec l’Equipe de France pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé n’a pas réalisé des prestations convaincantes avec les Bleus lors des rencontres face à l’Ukraine (1-1) et le Kazakhstan (2-0). Décevant face aux Ukrainiens au Stade de France mercredi dernier, l’attaquant parisien a également raté son entrée en jeu dimanche après-midi, en manquant notamment un pénalty face au Kazakhstan. Pour Stéphane Bitton, ce n’était tout simplement pas la semaine de Kylian Mbappé. Il estime notamment que ces matches internationaux n’arrivent pas aux meilleurs des moments dans ce calendrier 2020-2021.

“Ce n’était pas la semaine de Mbappé, en manquant un pénalty. On va dire que le pénalty n’a pas été très bien tiré et qu’il a été bien arrêté en plus. Son compteur but reste toujours bloqué mais ce n’était pas une grande semaine pour Kylian Mbappé“, a commenté Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. “Ces matches éliminatoires à la Coupe du monde arrivent au mauvais moment. Un moment où les joueurs ont la tête ailleurs. Tous les joueurs sont en train de disputer le sprint final de leur championnat. Certains footballeurs ont la tête à la Coupe d’Europe avec les quarts de finale qui arrivent bientôt. Ces trois matches internationaux arrivent comme un cheveu au milieu de la soupe, c’est un peu gênant et on s’en rend compte un peu partout.”