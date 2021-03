Bitton : “Depuis janvier, Mbappé est l’homme qui marche sur l’eau”

Auteur d’une très belle prestation face à l’Olympique Lyonnais avec un doublé, Kylian Mbappé a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 à seulement 22 ans et 3 mois. Et depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, l’international français a inscrit 16 buts en 19 matches toutes compétitions confondues. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a mis en avant l’importance de Kylian Mbappé lors des deux rencontres clés qui ont eu lieu depuis 2021 : face au FC Barcelone en huitième de finale aller (4-1) puis la rencontre de dimanche soir face à l’OL (4-2).

“On savait que Kylian Mbappé était un surdoué et qu’il était capable de faire des différences par sa vitesse et sa technique, mais on avait aussi vu un Kylian Mbappé dans la difficulté en début de saison tout cela à cause d’une blessure et d’une reprise compliquée après la Covid. Il n’avait pas donné sa pleine mesure. Mais depuis, Kylian Mbappé est revenu et depuis janvier c’est carrément l’homme qui marche sur l’eau”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “Le PSG avait ‘deux matches de l’année’, deux matches importants et essentiels. Un match à Barcelone avec un triplé de Kylian Mbappé. Il avait fait la différence même si tous les autres ont été excellents. Et puis dimanche soir, autre match décisif dans la course au titre de Ligue 1 à Lyon, et une encore fois Kylian Mbappé a frappé grâce à un doublé. Bref, la saison n’est pas finie, après la trêve internationale le PSG va rencontrer Lille (3 avril) et le Bayern (quart de finale aller de C1 le 7 avril). Deux équipes taillées pour notre Kylian actuel, celui qui a un talent fou et qui est capable de faire la différence. Avec Mbappé, le PSG peut voyager confortable.”