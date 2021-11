Bitton « ému et touché » par l’hommage de Neymar à son amie

À la veille du match contre Bordeaux, Neymar a été endeuillé par la perte de son ami, Marilia Mendoza, dans un accident d’avion. Malgré ça, l’attaquant du PSG (29 ans) a tenu à jouer et a été très bon. Après son premier but, il a soulevé son maillot pour dévoiler un message en hommage à la chanteuse qui n’avait que 26 ans. Un geste qui a touché Stéphane Bitton.

« La scène n’a pas pu vous échapper. Au moment où l’on parle des footballeurs, de leur rapport à l’argent aux strass, aux paillettes, j’avoue avoir été ému et touché par l’attitude de Neymar lors de la célébration de son premier but contre Bordeaux. […]L’international brésilien du PSG a rendu hommage à son ami, la chanteuse brésilienne Marilia Mendoza décédé vendredi dans un accident d’avion à 26 ans seulement. Neymar a été très affecté par cette nouvelle mais il a voulu tout de même tenir sa place à Bordeaux et plutôt avec réussite, salue Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. Il lui a dédié ce message « Je serai ton éternel fan, repose en paix M.M ». […]Neymar a montré sa peine au monde du football et aux supporters. Oui, les footballeurs peuvent avoir un cœur. Oui Neymar a aussi un cœur et ça ça vos tous les dribbles du monde.«