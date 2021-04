Bitton : “En terme de communication, Mbappé a tout faux”

Les propos de Kylian Mbappé concernant les critiques à son égard suscitent de nombreuses réactions. Depuis hier matin, le numéro 7 parisien est au centre des débats et certains observateurs voient cette sortie comme une préparation pour un éventuel départ du PSG cet été, soit à un an de la fin de son contrat (juin 2022). Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur le cas du joueur de 22 ans. Il estime notamment que Kylian Mbappé se trompe dans sa communication.

“Oui évidement ça fatigue, personne n’aime les critiques mais quand ça sort de la bouche de Kylian Mbappé, ça prend tout de suite une autre tournure. Alors orgueil, maladresse ou erreur de jeunesse ? Ça arrive après une quinzaine en Bleus qui a été pour le moins mitigée. J’aurais préféré qu’il adresse ces reproches après un doublé face à Lille ou le Bayern. En général, il nous avait plus habitué à cela, c’est-à-dire qu’il gardait cela pour lui et il attendait de très bien réussir un match pour ensuite parler”, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “Dans tous les cas en terme de communication, notre ami Kylian Mbappé a tout faux. Les champions sont fiers et orgueilleux. Une question de maladresse ? Kylian Mbappé est un garçon intelligent, bien entouré, bien conseillé et en général quand il envoie ses punchlines ce n’est pas par hasard. Une erreur de jeunesse ? Il a certes 22 ans mais il est déjà bien rôdé aux micros et caméras. Donc, je me suis dit que Kylian a voulu nous envoyer un message subliminal. Alors a-t-il préparé son prochain départ ou nous fait-il encore monter la pression sur les dirigeants du PSG et sur Leonardo ? Moi, je voudrais rappeler à Kylian Mbappé qu’ici c’est Paris et qu’on est très gentils avec les joueurs. Quand ils réussissent des bons matches on le dit mais il faut bien nous laisser le droit aussi de dire quand ça ne va pas (…) Qu’il sache que de l’autre côté des Pyrénées ou de la Manche, les critiques seront bien plus virulentes. S’il décide de partir, on le regrettera car il a énormément de talent, mais on a le droit de dire de temps en temps que ça ne va pas.”