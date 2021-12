Le PSG connaît désormais ses six potentiels adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (15-16/ 22-23 février match aller et 8-9 mars / 15-16 mars match retour). Stéphane Bitton a classé en deux catégories les potentiels adversaires des Rouge & Bleu (Ajax, Juve, United, Bayern, Liverpool, Real).

« La liste des potentiels adversaires du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ça m’inspire. Je peux vous dire tout de suite que ce ne sera pas une partie de plaisir. Paris paye évidemment ses errements, ses hésitations d’automne. Le match nul à Bruges qui avait plombé dès le début le Paris Saint-Germain même si après, il y avait eu belle victoire contre City. Bref, on sait maintenant que les Parisiens peuvent battre n’importe quelle équipe mais, malheureusement, perdre face à n’importe quelle équipe, note le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. À ce jour, le PSG n’a pas encore assez de certitudes dans son jeu pour pouvoir aborder ces huitièmes de finale sereinement, pour pouvoir voyager confortablement. Paris a terminé deuxième donc forcément c’est un désavantage. Il recevra au premier et se déplacera lors de la deuxième rencontre. […]Pour moi, sur les six adversaires potentiels, on va dire qu’il y en a trois un peu plus accessibles, la Juventus, Manchester United et enfin l’Ajax Amsterdam.«