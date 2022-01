Ce lundi, le PSG recevra l’OGC Nice sur sa pelouse du Parc des Princes dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Les Rouge et Bleu jouissent donc d’une bonne semaine de récupération, alors que les matches s’enchaîneront par la suite avant le match aller des 8es de finale face au Real Madrid en Ligue des Champions. Problème, tous les joueurs parisiens ne sont pas logés à la même enseigne, et certains se sont envolés avec leur sélection respective. C’est notamment le cas de Marquinhos, de Di Maria et de Paredes. Ajoutez à cela les joueurs encore engagés en Coupe d’Afrique des Nations, et vous avez un tableau assez hétérogène. Un tableau décrypté par Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris.

« Ne jouer qu’un match par semaine, c’est un vrai luxe durant cette période. Les joueurs parisiens ont même eu le droit à deux jours de repos, ce lundi et ce mardi. Le PSG reprend donc l’entraînement ce mercredi objectif Nice ce lundi en Coupe de France. De son côté, même si le Brésil est déjà qualifié, Marquinhos va devoir jouer deux matches éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Si près du Real, avec un tel aller-retour, c’est dommageable. On aurait pu s’en passer. Et même constat et même punition pour Leandro Paredes et Angel Di Maria avec l’Argentine. Et il y a aussi la problématique de la CAN avec Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Achraf Hakimi. Là, on a possiblement deux titulaires dans le lot, il faudra donc les ménager à leur retour en prévision du Real Madrid. »