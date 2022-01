Bitton et le défi qui attend Lionel Messi avec le PSG

Auteur de cinq réalisations en autant de matches en Ligue des Champions sous la tunique du PSG, Lionel Messi connait une réussite bien moindre face aux cages de Ligue 1 avec seulement un petit but inscrit. Dès lors, des interrogations fusent concernant la Pulga devant une inefficacité encore jamais vu au sein de sa glorieuse carrière. Un état de fait qui n’inquiète pas tant que cela Stéphane Bitton qui croit en la réussite de l’Argentin à Paris.

« Il a été testé négatif à la Covid-19 et il a donc pu rentrer à Paris. Désormais, Lionel Messi a un grand défi devant lui : il lui reste très exactement cinq mois, pas un de plus, pour nous convaincre, pour convaincre toute la planète foot et les supporters du PSG, que son arrivée à Paris n’est pas un flop mais une réussite. Moi, je suis un éternel optimiste et je crois toujours en la réussite du génie argentin sous le maillot du PSG, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Pour sa présence face à Lyon, c’est un peu la course contre la montre. Ce serait une excellente nouvelle qu’il revienne car si Kylian Mbappé marche sur l’eau en ce moment, ça ne sera pas mal qu’il soit aidé et secondé par Lionel Messi. »