Bitton et le match « insipide » et « ennuyeux » du PSG contre Nice

Le PSG a été éliminé hier soir en huitième de finale de Coupe de France contre Nice lors de la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 6). Les Rouge & Bleu ont encore une fois offert une prestation insipide à ses supporters. Stéphane Bitton s’est questionné sur plus choix de Mauricio Pochettino.

« Je suis énervé. C’est une colère froide après ce match insipide et ennuyeux. Qu’a-t-il pu se passer dans la tête de Mauricio Pochettino pour laisser sur le banc Kylian Mbappé, le seul capable de faire bouger cette équipe, s’interroge le journaliste dans sa chronique sur France Bleu Paris. Quand le premier rencontre le deuxième en Coupe de France et a envie de se qualifier, la moindre des choses c’est d’aligner son meilleur joueur. C’est ce que n’a pas fait Pochettino. Il nous a expliqué que son joueur revenait de blessure et qu’il n’avait qu’une trentaine de minutes dans les jambes. Quand on a vu ce qu’il a fait en rentrant, je pense qu’il avait un petit peu plus et Paris est passé à côté. Qu’est ce qui est passé aussi dans la tête de Pochettino au moment de choisir les tireurs. Où était le capitaine courage Presnel Kimpembe, champion du monde, qui est resté planqué dans le rond central. Ou était l’expérimenté Danilo Pereira ? Que faisait Thilo Kehrer au moment d’envoyer Xavi Simons, un gamin de 18 ans, forcément inexpérimenté pour aller tirer le penalty décisif. On a vu ce que ça a donné. Il a peut-être voulu tirer ? De toute façon, c’était une trop grosse responsabilité. Quand vous avez l’effectif du PSG, une fois que les cinq tireurs sont passés, je pense que la moindre des choses c’était d’envoyer des joueurs qui ont un peu plus de bouteille. Il y a des champions du monde au Paris Saint-Germain, à eux de prendre leurs responsabilités surtout quand il porte le brassard de capitaine, comme c’était le cas de Kimpembe hier soir.«