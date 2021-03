La grande question avant le match retour entre le PSG et le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des Champions était de savoir si Neymar jouerait face à son ancienne équipe. En fin de matinée, le PSG a répondu à cette question et ce sera non. Le Brésilien (29 ans) “a repris l’entraînement partiel avec le groupe la semaine dernière et continuera son travail de reprise individuel. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours“, affirme le PSG dans son communiqué médical. En clair, aucun risque ne sera pris avec lui au vu des échéances importantes de la fin de saison. La présence de Neymar contre le Barça était d’ailleurs le sujet central de la chronique sur France Bleu Paris de Stéphane Bitton.

“La saison est encore longue pour le PSG et le PSG va devoir batailler encore partout. En ligue 1 rien n’est joué, en Coupe de France, le PSG va affronter son meilleur ennemi – Lille – ce qui sera l’affiche des 8es de finale et en Ligue des Champions, résume Bitton sur les ondes. Demain face à Barcelone, et je suis assez confiant pour demain soir, l’aventure va continuer en Ligue des Champions et Paris aura évidemment besoin de Neymar pour franchir d’autres caps dans cette compétition. Paris ne doit pas commettre l’erreur du Barça avec Piqué. […]Il sera toujours temps de voir le talent et notre star brésilienne un peu plus tard dans cette compétition.“