Bitton : “Je suis très pressé de revoir le PSG, et la mer…”

Nul ne sait de quoi est capable le PSG cette saison, nul ne connait son véritable visage. Véritable Janus. Hier, le Paris SG a affiché son visage du Camp Nou au Groupama Stadium, et maintenu le suspense, l’intrigue sur le scenario de sa fin de saison 2020/2021. Stéphane Bitton, chroniqueur chez France Bleu Paris, a hâte de vivre la suite, contre Lille et le Bayern, alors qu’on entre dans une trêve internationale.

“La phrase, on la connait : malheur au vaincu. Et hier, le PSG a bouffé Lyon. Je me suis régalé devant ce match. Un bon de moment de football quand on aime le Paris Saint-Germain. On a eu la confirmation que le Camp Nou, Barcelone, ce n’était pas un accident. Le PSG sait élever très haut son jeu. Vous me direz, qu’ils savent aussi le mettre très bas… Mais on ne connaît pas les limites de cette équipe. C’est ce qui est intéressant. Le PSG va prochainement affronter le Bayern, champion d’Europe en titre, et là on saura s’il y a un plafond de verre cette saison. En tout cas, le PSG a rassuré tout le monde. Tout le monde s’est mis au niveau des quatre “indispensables” Navas, Marquinhos, Verratti et Mbappé. On attend avec impatience le samedi 3 avril. Je suis très pressé de revoir le PSG, et la mer…”, a déclaré le journaliste ce matin sur les ondes.